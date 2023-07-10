https://ria.ru/20230710/kitay-1883248534.html
Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией
Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:47
2023-07-10T13:47
2023-07-10T13:47
китай
россия
валентина матвиенко
си цзиньпин
совет федерации рф
политика
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать сотрудничество с Россией. "Мы обсудили много вопросов российско-китайского взаимодействия. Несмотря на те новые условия, в которых мы все живем, я вынесла твердое убеждение, что Китай как очень ответственное серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию", - сказала Матвиенко журналистам. "Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо", - добавила спикер Совета Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф, политика
Китай, Россия, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией
Матвиенко: Китай будет последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать сотрудничество с Россией.
"Мы обсудили много вопросов российско-китайского взаимодействия. Несмотря на те новые условия, в которых мы все живем, я вынесла твердое убеждение, что Китай как очень ответственное серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию", - сказала Матвиенко журналистам.
"Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо", - добавила спикер Совета Федерации.
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