https://ria.ru/20230710/kitay-1883248534.html

Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией

Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией - РИА Новости, 10.07.2023

Матвиенко заявила, что Китай будет последовательно сотрудничать с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:47

2023-07-10T13:47

2023-07-10T13:47

китай

россия

валентина матвиенко

си цзиньпин

совет федерации рф

политика

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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать сотрудничество с Россией. "Мы обсудили много вопросов российско-китайского взаимодействия. Несмотря на те новые условия, в которых мы все живем, я вынесла твердое убеждение, что Китай как очень ответственное серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию", - сказала Матвиенко журналистам. "Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо", - добавила спикер Совета Федерации.

https://ria.ru/20230615/pozdravlenie-1878225180.html

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Кирилл Волков

китай, россия, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф, политика