https://ria.ru/20230710/kirkorov-1883161790.html
"Из старика в брутала": Киркоров провел удачный эксперимент с внешностью
"Из старика в брутала": Киркоров провел удачный эксперимент с внешностью - РИА Новости, 10.07.2023
"Из старика в брутала": Киркоров провел удачный эксперимент с внешностью
Певец Филипп Киркоров снова сменил имидж, о чем сообщил на своей странице в соцсети, разместив фото. На этот раз народный артист России сбрил почти под ноль... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:50
2023-07-10T00:50
2023-07-10T00:50
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров снова сменил имидж, о чем сообщил на своей странице в соцсети, разместив фото. На этот раз народный артист России сбрил почти под ноль волосы на голове, а бороде вернул темный цвет. "Новый я", – подписал кадр с отдыха в Греции музыкант. На снимке артист появляется в пестром летнем костюме, дополненном солнцезащитными очками. Но внимание пользователей больше привлекла обновленная прическа. Киркоров сбрил белоснежные волосы и бороду, которыми несколько месяцев назад шокировал публику. Тогда в Сети написали, что артист стал похож то ли на эльфа, то ли на Деда Мороза. Иными словами, смелую смену имиджа не оценили. Зато сейчас поклонники оставили сотни положительных комментариев, в том числе и коллеги по сцене. "Круто! Совершенный череп – редко кому подходит безволосость", – поделилась мнение ведущая и актриса Лариса Гузеева; "Добро пожаловать в клуб", – пошутил продюсер Иосиф Пригожин"; "Вау!", – написал блогер Давид Манукян. Многие также отметили, что новая прическа и темная аккуратная борода, с которой все привыкли видеть артиста, сделали его намного моложе. "Совсем другое дело! Из старика превращается в брутального мужчину", "Это сразу -25 лет. Очень круто", "На мой взгляд, это лучший образ Филиппа Бедросовича", "Просто не узнать. Что за юный парень. Красавчик", – написали пользователи. Филипп Киркоров никогда не боялся экспериментировать с внешностью и не скрывал, что нередко обращается к пластическим хирургам. Так, в январе певец признался, что сделал подтяжку лица и липосакцию. В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.По словам артиста, он решился на пластику ради своих зрителей и большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, состоявшегося в апреле.
https://ria.ru/20230430/kirkorov-1868392862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, знаменитости, имидж, стиль, россия, греция, государственный кремлевский дворец, лариса гузеева, иосиф пригожин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Знаменитости, имидж, стиль, Россия, Греция, Государственный Кремлевский дворец, Лариса Гузеева, Иосиф Пригожин
"Из старика в брутала": Киркоров провел удачный эксперимент с внешностью
Певец Филипп Киркоров восхитил Сеть молодежной прической и темной бородой
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров снова сменил имидж, о чем сообщил на своей странице в соцсети, разместив фото. На этот раз народный артист России сбрил почти под ноль волосы на голове, а бороде вернул темный цвет.
«
"Новый я", – подписал кадр с отдыха в Греции музыкант.
На снимке артист появляется в пестром летнем костюме, дополненном солнцезащитными очками. Но внимание пользователей больше привлекла обновленная прическа.
Киркоров сбрил белоснежные волосы и бороду, которыми несколько месяцев назад шокировал публику.
Тогда в Сети написали, что артист стал похож то ли на эльфа, то ли на Деда Мороза. Иными словами, смелую смену имиджа не оценили.
Зато сейчас поклонники оставили сотни положительных комментариев, в том числе и коллеги по сцене.
«
"Круто! Совершенный череп – редко кому подходит безволосость", – поделилась мнение ведущая и актриса Лариса Гузеева; "Добро пожаловать в клуб", – пошутил продюсер Иосиф Пригожин"; "Вау!", – написал блогер Давид Манукян.
Многие также отметили, что новая прическа и темная аккуратная борода, с которой все привыкли видеть артиста, сделали его намного моложе.
«
"Совсем другое дело! Из старика превращается в брутального мужчину", "Это сразу -25 лет. Очень круто", "На мой взгляд, это лучший образ Филиппа Бедросовича", "Просто не узнать. Что за юный парень. Красавчик", – написали пользователи.
Филипп Киркоров никогда не боялся экспериментировать с внешностью и не скрывал, что нередко обращается к пластическим хирургам.
Так, в январе певец признался
, что сделал подтяжку лица и липосакцию. В марте музыкант перенес
операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.
По словам артиста, он решился на пластику ради своих зрителей и большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, состоявшегося в апреле.
Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова