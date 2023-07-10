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Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 10.07.2023
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14:24 10.07.2023 (обновлено: 15:26 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 10.07.2023
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:24
2023-07-10T15:26
в мире
китай
россия
си цзиньпин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, &lt;…&gt; чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира", - заявил китайский лидер.Во время встречи, прошедшей в Доме народных собраний в центре Пекина, Си Цзиньпин также отметил, что Матвиенко является давним другом китайского народа."На протяжении многих лет вы активно способствовали развитию российско-китайских отношений и внесли важный вклад в углубление традиционной дружбы и сотрудничества двух стран в различных областях", - подчеркнул он.Также лидер КНР заявил, что "Китай и Россия являются мировыми державами и несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества".Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Он проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай готов работать для развития партнерства с Россией

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«
"Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, <…> чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира", - заявил китайский лидер.
Во время встречи, прошедшей в Доме народных собраний в центре Пекина, Си Цзиньпин также отметил, что Матвиенко является давним другом китайского народа.
«
"На протяжении многих лет вы активно способствовали развитию российско-китайских отношений и внесли важный вклад в углубление традиционной дружбы и сотрудничества двух стран в различных областях", - подчеркнул он.
Также лидер КНР заявил, что "Китай и Россия являются мировыми державами и несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества".
Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Он проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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В миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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