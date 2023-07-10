https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html

Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин

Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 10.07.2023

Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин

Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:24

2023-07-10T14:24

2023-07-10T15:26

в мире

китай

россия

си цзиньпин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, <…> чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира", - заявил китайский лидер.Во время встречи, прошедшей в Доме народных собраний в центре Пекина, Си Цзиньпин также отметил, что Матвиенко является давним другом китайского народа."На протяжении многих лет вы активно способствовали развитию российско-китайских отношений и внесли важный вклад в углубление традиционной дружбы и сотрудничества двух стран в различных областях", - подчеркнул он.Также лидер КНР заявил, что "Китай и Россия являются мировыми державами и несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества".Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Он проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, валентина матвиенко, совет федерации рф