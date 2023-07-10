Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай готов работать для развития партнерства с Россией
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай готов работать для развития партнерства с РФ и содействовать построению стабильного и справедливого мира, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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"Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, <…> чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира", - заявил китайский лидер.
Во время встречи, прошедшей в Доме народных собраний в центре Пекина, Си Цзиньпин также отметил, что Матвиенко является давним другом китайского народа.
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"На протяжении многих лет вы активно способствовали развитию российско-китайских отношений и внесли важный вклад в углубление традиционной дружбы и сотрудничества двух стран в различных областях", - подчеркнул он.
Также лидер КНР заявил, что "Китай и Россия являются мировыми державами и несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества".
Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Он проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.