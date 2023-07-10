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Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР - РИА Новости, 10.07.2023
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12:53 10.07.2023 (обновлено: 12:57 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/china-1883230926.html
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:53
2023-07-10T12:57
политика
россия
китай
валентина матвиенко
си цзиньпин
совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений. Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. "Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко. По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку. В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html
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политика, россия, китай, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф
Политика, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР

Матвиенко: в России достигли абсолютный консенсус по развитию отношений с Китаем

© Фото : Совет ФедерацииВизит делегации СФ во главе со спикером Валентиной Матвиенко в КНР
Визит делегации СФ во главе со спикером Валентиной Матвиенко в КНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Совет Федерации
Визит делегации СФ во главе со спикером Валентиной Матвиенко в КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений.
Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае.
«
"Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку.
В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.
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ПолитикаРоссияКитайВалентина МатвиенкоСи ЦзиньпинСовет Федерации РФ
 
 
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