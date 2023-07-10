https://ria.ru/20230710/china-1883230926.html

Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР

Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР - РИА Новости, 10.07.2023

Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:53

2023-07-10T12:53

2023-07-10T12:57

политика

россия

китай

валентина матвиенко

си цзиньпин

совет федерации рф

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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений. Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. "Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко. По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку. В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф