https://ria.ru/20230710/china-1883230926.html
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:53
2023-07-10T12:53
2023-07-10T12:57
политика
россия
китай
валентина матвиенко
си цзиньпин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883231379_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b7ddfe4529e6328841b7eaff8ff45a0.jpg
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений. Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. "Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко. По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку. В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883231379_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_858ab667014c32fc991bb559f9524bff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф
Политика, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
Матвиенко: в России достигли абсолютный консенсус по развитию отношений с Китаем
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений.
Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае.
«
"Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку.
В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.
Межгосударственные отношения России и Китая