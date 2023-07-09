https://ria.ru/20230709/zhaloby-1883046667.html
Жалоб от кандидатов в президенты Узбекистана не поступало
Жалоб от кандидатов в президенты Узбекистана не поступало - РИА Новости, 09.07.2023
Жалоб от кандидатов в президенты Узбекистана не поступало
От штабов кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана не поступало жалоб на ход избирательной кампании и сообщений о каких-либо нарушениях, заявил... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:04
2023-07-09T09:04
2023-07-09T09:04
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ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. От штабов кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана не поступало жалоб на ход избирательной кампании и сообщений о каких-либо нарушениях, заявил координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, зампредседателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов. "Нет, жалоб как таковых нет по ходу подготовки (выборов - ред.)", - заявил Асанов журналистам. Он отметил, что группа наблюдателей от МПА СНГ самая большая, в ней работают 54 наблюдателя из семи стран. Наблюдатели работают в республике уже несколько дней, они провели встречи со штабами всех кандидатов, с представителями обеих палат парламента и с контролирующими органами. Асанов отметил хорошую организационную работу со стороны избирательных комиссий. "Мы убедились, что ЦИК, окружные и участковые избирательные комиссии проделали большую организационную работу в плане подготовки (выборов). Всё четко, всё грамотно, всё организованно. По организации всё организовано хорошо", - рассказал он. После прошедшего 30 апреля конституционного референдума в Узбекистане было принято решение провести досрочные выборы президента 9 июля. Все пять официально зарегистрированных партий в стране получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиёева, социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.
https://ria.ru/20230525/putin-1874118188.html
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в мире, узбекистан, казахстан, жакип асанов, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Казахстан, Жакип Асанов, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Жалоб от кандидатов в президенты Узбекистана не поступало
Координатор МПА СНГ Асанов: жалоб от кандидатов в президенты Узбекистана не поступало
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. От штабов кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана не поступало жалоб на ход избирательной кампании и сообщений о каких-либо нарушениях, заявил координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, зампредседателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов.
«
"Нет, жалоб как таковых нет по ходу подготовки (выборов - ред.)", - заявил Асанов журналистам.
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Он отметил, что группа наблюдателей от МПА СНГ самая большая, в ней работают 54 наблюдателя из семи стран. Наблюдатели работают в республике уже несколько дней, они провели встречи со штабами всех кандидатов, с представителями обеих палат парламента и с контролирующими органами.
Асанов отметил хорошую организационную работу со стороны избирательных комиссий.
«
"Мы убедились, что ЦИК, окружные и участковые избирательные комиссии проделали большую организационную работу в плане подготовки (выборов). Всё четко, всё грамотно, всё организованно. По организации всё организовано хорошо", - рассказал он.
После прошедшего 30 апреля конституционного референдума в Узбекистане было принято решение провести досрочные выборы президента 9 июля.
Все пять официально зарегистрированных партий в стране получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиёева
, социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.
Процедура выборов президента Узбекистана