https://ria.ru/20230709/sotsseti-1883120012.html

Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России

Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России - РИА Новости, 09.07.2023

Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России

Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что новая соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T16:24

2023-07-09T16:24

2023-07-09T16:24

общество

россия

антон горелкин

технологии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что новая соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России. "Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались", - написал он. При этом Горелкин считает, что в российской аудитории Threads* заинтересован. "Недаром уже на старте интерфейс приложения оказался полностью локализован", - добавил парламентарий. Горелкин отметил, что подумывает над тем, чтобы завести в Threads* англоязычный аккаунт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

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общество, россия, антон горелкин, технологии