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Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России - РИА Новости, 09.07.2023
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16:24 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/sotsseti-1883120012.html
Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России
Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России - РИА Новости, 09.07.2023
Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России
Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что новая соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:24
2023-07-09T16:24
общество
россия
антон горелкин
технологии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что новая соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России. "Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались", - написал он. При этом Горелкин считает, что в российской аудитории Threads* заинтересован. "Недаром уже на старте интерфейс приложения оказался полностью локализован", - добавил парламентарий. Горелкин отметил, что подумывает над тем, чтобы завести в Threads* англоязычный аккаунт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, антон горелкин, технологии
Общество, Россия, Антон Горелкин, Технологии
Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России

Депутат Горелкин: новая соцсеть Threads вряд ли станет популярной в России

© iStock.com / iprogressmanЧеловек с телефоном
Человек с телефоном - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© iStock.com / iprogressman
Человек с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что новая соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России.
"Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались", - написал он.
При этом Горелкин считает, что в российской аудитории Threads* заинтересован.
"Недаром уже на старте интерфейс приложения оказался полностью локализован", - добавил парламентарий.
Горелкин отметил, что подумывает над тем, чтобы завести в Threads* англоязычный аккаунт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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