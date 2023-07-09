https://ria.ru/20230709/sammit-1883135590.html

Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве

Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве - РИА Новости, 09.07.2023

Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве

Финальное решение по участию Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T18:54

2023-07-09T18:54

2023-07-09T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

вильнюс

украина

сша

владимир зеленский

ольга стефанишина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Финальное решение по участию Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Еще не принято никаких окончательных решений (о визите Зеленского – ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - приводит слова Стефанишиной издание "Зеркало недели". По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет Зеленский на саммит или нет. Ранее телеканал Sky News сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в очном участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

вильнюс

украина

сша

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в мире, вильнюс, украина, сша, владимир зеленский, ольга стефанишина, йенс столтенберг, нато