Рейтинг@Mail.ru
Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/sammit-1883135590.html
Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве
Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве - РИА Новости, 09.07.2023
Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве
Финальное решение по участию Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:54
2023-07-09T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
вильнюс
украина
сша
владимир зеленский
ольга стефанишина
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6f0b1f5c380b27844ef0907e56f3b8f.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Финальное решение по участию Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Еще не принято никаких окончательных решений (о визите Зеленского – ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - приводит слова Стефанишиной издание "Зеркало недели". По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет Зеленский на саммит или нет. Ранее телеканал Sky News сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в очном участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
вильнюс
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34cc4c1cc85a46a39ebf5ee85c6be90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вильнюс, украина, сша, владимир зеленский, ольга стефанишина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, Украина, США, Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Йенс Столтенберг, НАТО
Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не приняли, заявили в Киеве

Вице-премьер Украины Стефанишина: решение о визите Зеленского на саммит НАТО не приняли

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Финальное решение по участию Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Еще не принято никаких окончательных решений (о визите Зеленского – ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - приводит слова Стефанишиной издание "Зеркало недели".
По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет Зеленский на саммит или нет.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в очном участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
25 июня, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВильнюсУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОльга СтефанишинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала