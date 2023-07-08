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"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 08.07.2023
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14:57 08.07.2023 (обновлено: 16:19 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882972996.html
"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому
"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 08.07.2023
"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому
Читатели турецкого издания Haber 7 осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:57
2023-07-08T16:19
в мире
владимир зеленский
турция
америка
украина
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. "Зеленский, американская пешка! Ты погубил украинский народ, лишь бы угодить США", — написал один из комментаторов. "На его совести происходящее на Украине", — поддержал другой. "Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе", — отметил третий. "Пусть положит конец военному конфликту", — призвал еще один пользователь. "Зеленскому нельзя доверять", — заключили читатели. Накануне Зеленский побывал в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял его в особняке Вахдеттин, переговоры продолжались более двух с половиной часов. Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html
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в мире, владимир зеленский, турция, америка, украина, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Зеленский, Турция, Америка, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому

Читатели Haber 7 раскритиковали визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
"Зеленский, американская пешка! Ты погубил украинский народ, лишь бы угодить США", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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"На его совести происходящее на Украине", — поддержал другой.

"Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе", — отметил третий.
"Пусть положит конец военному конфликту", — призвал еще один пользователь.
"Зеленскому нельзя доверять", — заключили читатели.
Накануне Зеленский побывал в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял его в особняке Вахдеттин, переговоры продолжались более двух с половиной часов.
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В миреВладимир ЗеленскийТурцияАмерикаУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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