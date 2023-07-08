https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882972996.html

"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому

"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 08.07.2023

"На его совести". В Турции жестко ответили Зеленскому

Читатели турецкого издания Haber 7 осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:57

2023-07-08T14:57

2023-07-08T16:19

в мире

владимир зеленский

турция

америка

украина

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. "Зеленский, американская пешка! Ты погубил украинский народ, лишь бы угодить США", — написал один из комментаторов. "На его совести происходящее на Украине", — поддержал другой. "Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе", — отметил третий. "Пусть положит конец военному конфликту", — призвал еще один пользователь. "Зеленскому нельзя доверять", — заключили читатели. Накануне Зеленский побывал в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял его в особняке Вахдеттин, переговоры продолжались более двух с половиной часов. Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html

турция

америка

украина

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в мире, владимир зеленский, турция, америка, украина, реджеп тайип эрдоган