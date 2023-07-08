https://ria.ru/20230708/zaes-1882928565.html

Гросси призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС

Гросси призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС - РИА Новости, 08.07.2023

Гросси призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС

Для защиты Запорожской АЭС необходимо дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение, заявил в интервью японскому телеканалу NHK генеральный... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:32

2023-07-08T07:32

2023-07-08T07:32

россия

япония

энергодар

рафаэль гросси

василий небензя

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

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ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Для защиты Запорожской АЭС необходимо дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение, заявил в интервью японскому телеканалу NHK генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший Японию 4-7 июля. "Если на Запорожской АЭС произойдет авария, кто будет в этом виноват? Мы сможем винить только самих себя. Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось", - сказал Гросси. Он отметил, что в случае аварии именно в этом будет коренное отличие от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС "Фукусима-1". "Нравится нам это или нет, там действительно идет война и там есть атомная станция... Поэтому мы должны предложить альтернативный реальный и реализуемый план, чтобы защитить станцию. Некоторые меня спрашивают, почему я не эвакуирую со станции. Я бы хотел. Я пытался создать защитную зону. Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти. Это решительно неприемлемо", - заявил Гросси. Рафаэль Гросси находился в Японии с визитом в связи с планами сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. За четыре дня пребывания в стране он посетил станцию, пообщался с жителями, рыбаками и администрациями префектуры Фукусима и провел две развернутых пресс-конференции. В их ходе он, в частности, коснулся темы ЗАЭС, заявив и 4 июля, и 7 июля, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких взрывчатых веществ или признаков минирования. Агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, речь шла о доступе на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции. В пятницу Гросси заявил, что достигнут определенный прогресс в деле получения допуска, и хотя на крыши энергоблоков эксперты пока не попали, он уверен, что такое разрешение будет получено. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Небензя отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230708/zaes-1882927596.html

https://ria.ru/20230707/zaes-1882903879.html

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россия, япония, энергодар, рафаэль гросси, василий небензя, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, фукусима-1