https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?

"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном? - РИА Новости, 08.07.2023

"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?

Уходящая неделя прошла под знаком ожидания катастрофы на ЗАЭС. Так, по словам советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа, ВСУ планировали атаковать... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

киев

украина

владимир зеленский

рафаэль гросси

нато

вооруженные силы украины

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Уходящая неделя прошла под знаком ожидания катастрофы на ЗАЭС. Так, по словам советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа, ВСУ планировали атаковать Запорожскую атомную электростанцию высокоточными ракетами и дронами-камикадзе ночью 5 июля. Одновременно с этим Украина планировала сбросить бомбу с радиоактивными отходами, вывезенными с Южно-Украинской АЭС, отметил он.Параллельно Киев нагнетал истерию, пытаясь убедить весь мир — и в первую очередь своих спонсоров — в том, что провокацию в Запорожье готовит именно Россия. В Генштабе ВСУ утверждали, что российские войска разместили взрывчатку на крышах двух энергоблоков АЭС.При этом в военном ведомстве утверждали, что серьезного ущерба это не нанесет, но позволит "создать картинку обстрелов со стороны Украины". А вот Буданов с Зеленским заявляли, что российская сторона как раз таки планирует устроить полномасштабную техногенную катастрофу.Интересно, зачем Москве кого-то убеждать в этом, если глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сам попадал под обстрел украинских военных во время одного из визитов и заявлял, что Киев действительно ведет огонь по ЗАЭС?Или же чтобы информационно прикрыть провал столь ожидаемого украинского контрнаступа?Как бы то ни было, планы Киева так и остались нереализованными. Вчера Буданов заявил, что угроза снижается. Так ли это на самом деле — вопрос открытый, но сам факт столь пристального внимания к этой теме наталкивает на определенные размышления.Тема теракта на ЗАЭС неслучайно всплыла именно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В Киеве ожидают, что мероприятие завершится триумфальными кадрами: "Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг стоят рядом и говорят: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО". И все пьют шампанское". По крайней мере, такой фанфик описал в интервью The Washington Post советник министра обороны Украины Юрий Сак.Так вот, в Киеве, вероятно, решили подкрепить подростковые фантазии делами. Потому что иначе как шантажом заявления украинских властей не назвать.И здесь мы сталкиваемся с одной особенностью современного Запада — его фрагментированностью. На первый взгляд может показаться: Киев использует ее, чтобы лавировать между интересами различных групп спонсоров ради собственных целей, и хвост начинает вилять собакой.Однако практика показывает, что никаких собственных целей у Украины уже нет. В противном случае мы бы не увидели попыток сберечь западную технику, принося в жертву собственных солдат. Не было бы на Украине и снарядов с урановым сердечником, последствия применения которых еще аукнутся тем, кто будет жить на этой земле. Не обстреливали бы плотину Каховской ГЭС. Никто не радовался бы одобренным Байденом поставкам кассетных боеприпасов, неразорвавшиеся элементы которых будут представлять угрозу даже спустя десятилетия.И конечно же, никто не угрожал бы ядерной катастрофой, сопоставимой с Чернобылем.Поэтому считать, что киевские наместники действуют сколько-нибудь самостоятельно, — ошибка. Это обслуживание западных интересов. И нынешняя ситуация вокруг ЗАЭС говорит о том, что отдельные силы на Западе готовы поднимать градус эскалации до предела.Они же были бы рады вхождению Украины в НАТО — это поставило бы альянс в очень двусмысленное положение. Однако до завершения горячей фазы конфликта подобный сценарий кажется невероятным.А вот авария на атомной электростанции могла бы использоваться как повод для его заморозки.Пока обошлось. Но никаких гарантий того, что к этому вопросу не придется возвращаться в будущем, у нас нет.

https://ria.ru/20230706/antonov-1882678559.html

https://ria.ru/20230707/zaes-1882805669.html

https://ria.ru/20230614/uran-1878079735.html

https://ria.ru/20230707/nato-1882880553.html

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аналитика, киев, украина, владимир зеленский, рафаэль гросси, нато, вооруженные силы украины, росэнергоатом