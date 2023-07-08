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В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2023
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15:25 08.07.2023 (обновлено: 15:26 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/tokio-1882976757.html
В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ
В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2023
В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ
В годовщину гибели экс-премьер-министра Синдзо Абэ у храма Дзодзёдзи в Токио выстроились очереди из тех, кто пришел отдать ему дань памяти, сообщает... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:25
2023-07-08T15:26
в мире
япония
токио
синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости, Ксения Нака. В годовщину гибели экс-премьер-министра Синдзо Абэ у храма Дзодзёдзи в Токио выстроились очереди из тех, кто пришел отдать ему дань памяти, сообщает корреспондент РИА Новости. Ровно год назад среди бела во время предвыборного митинга на глазах у десятков людей Абэ был смертельно ранен и скончался через несколько часов. Смерть политика в стране, которая до сих пор считала себя одной из самых безопасных и считалась таковой в мире, потрясла и сторонников, и критиков политика. За год шок потерял свою остроту, но перемены в Японии и в мире заставляют людей вновь вспомнить Синдзо Абэ и заново оценить его роль на посту премьер-министра. Как и в день похорон, уже на платформе станции "Сиба-коэн" люди в трауре и с цветами составляли большинство. Нет необходимости искать правильный выход в сторону храма Дзодзёдзи, где в первой половине дня прошла поминальная церемония по буддистскому обряду для семьи, друзей и соратников, а со второй половины дня были установлены алтари, чтобы каждый желающий мог принести цветы и почтить память экс-премьер-министра. Чтобы попасть к храму, достаточно просто идти людьми с букетами в руках. Перед входом в храм необходимо пройти два кордона досмотра: вещей и личный. Это связано с тем, что в недавно закончившейся рядом церемонии поминовения принимали участие все крупнейшие политики страны. Поток людей не был таким плотным, как год назад, но он не прерывался ни на минуту. Недалеко от алтарей установлены стенды с наиболее яркими моментами политической жизни Синдзо Абэ: начало депутатской деятельности, формирование кабинета в декабре 2012 года, Абэ в костюме персонажа электронной игры Марио после победы Токио в отборе на проведение Олимпиады-2020. Люди подходят к алтарям, на которых та же фотография беспечно улыбающегося Абэ, кладут цветы, застывают в поклоне и проходят дальше. Что заставило их прийти сюда? Чем был Абэ для Японии? Что изменилось в Японии после смерти Абэ? "Мне сложно сформулировать, совсем недавно у меня появилось чувство, что у нас забирают Японию. Поэтому я здесь. С этим надо разбираться, надо почитать книги по истории, так как пока я больше ничего не могу сказать", - сообщила корреспонденту РИА Новости женщина лет 50. "Абэ – прекрасный человек. Премьер-министр, которым Япония должна гордиться. Это был лучший премьер-министр за всю послевоенную историю Японии. Прошел год с его смерти, и стало казаться, что Япония стала понемногу разрушаться. Мы, те, кто остались, мы должны держаться твердо. Поэтому я пришел сюда", - сказал пожилой мужчина за 70, которому видимых усилий стоило сдержать дрожавший от слез голос. "В моей молодости мой отец работал у отца Синдзо Абэ в политическом офисе. Когда я стала депутатом, Синдзо Абэ был уже премьер-министром и мы не встречались. А после того, как он оставил пост, в марте прошлого года я его пригласила к нам и думала, что теперь-то можно будет обратиться к нему за советом и помощью. Выборы у нас шли непросто. И в самый разгар предвыборной кампании его не стало. Он для меня пример политика, он стоял у входа моей политической жизни", - поведала депутат законодательного собрания префектуры Сидзуока Ёсиэ Сугимото. "Он погиб в то время, когда был больше всего нужен. Нет слов… Очень жаль. Если бы Абэ был жив, то, возможно, мир вокруг был более светлым, чем сейчас. Что я имел в виду, говоря, что он ушел в важное время? Дипломатические отношения во всем мире стали жесткими и грубыми, отношения между странами осложнились. Абэ умел видеть внешнюю политику сверху, видеть мир, как глобус. Я думаю, что если бы он был жив, мир бы шел сейчас немного в другом направлении", - сказал молодой человек лет 30. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, 27 сентября прошли государственные похороны Абэ, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Тем не менее попрощаться с бывшим премьер-министром к алтарям, установленным в день похорон рядом с залом боевых искусств Nuppon Budokan, за один день пришли 26 тысяч человек.
https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html
https://ria.ru/20230708/japan-1882934522.html
https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html
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в мире, япония, токио, синдзо абэ
В мире, Япония, Токио, Синдзо Абэ
В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ

Очереди из желающих отдать дань памяти в годовщину смерти Синдзо Абэ выстроились в Токио

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости, Ксения Нака. В годовщину гибели экс-премьер-министра Синдзо Абэ у храма Дзодзёдзи в Токио выстроились очереди из тех, кто пришел отдать ему дань памяти, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ровно год назад среди бела во время предвыборного митинга на глазах у десятков людей Абэ был смертельно ранен и скончался через несколько часов. Смерть политика в стране, которая до сих пор считала себя одной из самых безопасных и считалась таковой в мире, потрясла и сторонников, и критиков политика. За год шок потерял свою остроту, но перемены в Японии и в мире заставляют людей вновь вспомнить Синдзо Абэ и заново оценить его роль на посту премьер-министра.
Женщина возлагает цветы на месте, где был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
8 июля 2022, 19:48
Как и в день похорон, уже на платформе станции "Сиба-коэн" люди в трауре и с цветами составляли большинство. Нет необходимости искать правильный выход в сторону храма Дзодзёдзи, где в первой половине дня прошла поминальная церемония по буддистскому обряду для семьи, друзей и соратников, а со второй половины дня были установлены алтари, чтобы каждый желающий мог принести цветы и почтить память экс-премьер-министра. Чтобы попасть к храму, достаточно просто идти людьми с букетами в руках.
Перед входом в храм необходимо пройти два кордона досмотра: вещей и личный. Это связано с тем, что в недавно закончившейся рядом церемонии поминовения принимали участие все крупнейшие политики страны. Поток людей не был таким плотным, как год назад, но он не прерывался ни на минуту. Недалеко от алтарей установлены стенды с наиболее яркими моментами политической жизни Синдзо Абэ: начало депутатской деятельности, формирование кабинета в декабре 2012 года, Абэ в костюме персонажа электронной игры Марио после победы Токио в отборе на проведение Олимпиады-2020.
Люди подходят к алтарям, на которых та же фотография беспечно улыбающегося Абэ, кладут цветы, застывают в поклоне и проходят дальше. Что заставило их прийти сюда? Чем был Абэ для Японии? Что изменилось в Японии после смерти Абэ?
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
1 из 12
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
2 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
5 из 12
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
6 из 12
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
7 из 12
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 12
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
9 из 12
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
10 из 12
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
11 из 12
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
12 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
1 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
2 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
5 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
6 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
7 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
9 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
10 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
11 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
12 из 12
"Мне сложно сформулировать, совсем недавно у меня появилось чувство, что у нас забирают Японию. Поэтому я здесь. С этим надо разбираться, надо почитать книги по истории, так как пока я больше ничего не могу сказать", - сообщила корреспонденту РИА Новости женщина лет 50.
"Абэ – прекрасный человек. Премьер-министр, которым Япония должна гордиться. Это был лучший премьер-министр за всю послевоенную историю Японии. Прошел год с его смерти, и стало казаться, что Япония стала понемногу разрушаться. Мы, те, кто остались, мы должны держаться твердо. Поэтому я пришел сюда", - сказал пожилой мужчина за 70, которому видимых усилий стоило сдержать дрожавший от слез голос.
"В моей молодости мой отец работал у отца Синдзо Абэ в политическом офисе. Когда я стала депутатом, Синдзо Абэ был уже премьер-министром и мы не встречались. А после того, как он оставил пост, в марте прошлого года я его пригласила к нам и думала, что теперь-то можно будет обратиться к нему за советом и помощью. Выборы у нас шли непросто. И в самый разгар предвыборной кампании его не стало. Он для меня пример политика, он стоял у входа моей политической жизни", - поведала депутат законодательного собрания префектуры Сидзуока Ёсиэ Сугимото.
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии
Вчера, 08:59
"Он погиб в то время, когда был больше всего нужен. Нет слов… Очень жаль. Если бы Абэ был жив, то, возможно, мир вокруг был более светлым, чем сейчас. Что я имел в виду, говоря, что он ушел в важное время? Дипломатические отношения во всем мире стали жесткими и грубыми, отношения между странами осложнились. Абэ умел видеть внешнюю политику сверху, видеть мир, как глобус. Я думаю, что если бы он был жив, мир бы шел сейчас немного в другом направлении", - сказал молодой человек лет 30.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, 27 сентября прошли государственные похороны Абэ, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Тем не менее попрощаться с бывшим премьер-министром к алтарям, установленным в день похорон рядом с залом боевых искусств Nuppon Budokan, за один день пришли 26 тысяч человек.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
Биография Синдзо Абэ
28 августа 2020, 10:19
 
В миреЯпонияТокиоСиндзо Абэ
 
 
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