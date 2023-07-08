https://ria.ru/20230708/tokio-1882976757.html

В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ

В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2023

В Токио выстроились очереди из желающих отдать дань памяти Синдзо Абэ

В годовщину гибели экс-премьер-министра Синдзо Абэ у храма Дзодзёдзи в Токио выстроились очереди из тех, кто пришел отдать ему дань памяти, сообщает... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:25

2023-07-08T15:25

2023-07-08T15:26

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токио

синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости, Ксения Нака. В годовщину гибели экс-премьер-министра Синдзо Абэ у храма Дзодзёдзи в Токио выстроились очереди из тех, кто пришел отдать ему дань памяти, сообщает корреспондент РИА Новости. Ровно год назад среди бела во время предвыборного митинга на глазах у десятков людей Абэ был смертельно ранен и скончался через несколько часов. Смерть политика в стране, которая до сих пор считала себя одной из самых безопасных и считалась таковой в мире, потрясла и сторонников, и критиков политика. За год шок потерял свою остроту, но перемены в Японии и в мире заставляют людей вновь вспомнить Синдзо Абэ и заново оценить его роль на посту премьер-министра. Как и в день похорон, уже на платформе станции "Сиба-коэн" люди в трауре и с цветами составляли большинство. Нет необходимости искать правильный выход в сторону храма Дзодзёдзи, где в первой половине дня прошла поминальная церемония по буддистскому обряду для семьи, друзей и соратников, а со второй половины дня были установлены алтари, чтобы каждый желающий мог принести цветы и почтить память экс-премьер-министра. Чтобы попасть к храму, достаточно просто идти людьми с букетами в руках. Перед входом в храм необходимо пройти два кордона досмотра: вещей и личный. Это связано с тем, что в недавно закончившейся рядом церемонии поминовения принимали участие все крупнейшие политики страны. Поток людей не был таким плотным, как год назад, но он не прерывался ни на минуту. Недалеко от алтарей установлены стенды с наиболее яркими моментами политической жизни Синдзо Абэ: начало депутатской деятельности, формирование кабинета в декабре 2012 года, Абэ в костюме персонажа электронной игры Марио после победы Токио в отборе на проведение Олимпиады-2020. Люди подходят к алтарям, на которых та же фотография беспечно улыбающегося Абэ, кладут цветы, застывают в поклоне и проходят дальше. Что заставило их прийти сюда? Чем был Абэ для Японии? Что изменилось в Японии после смерти Абэ? "Мне сложно сформулировать, совсем недавно у меня появилось чувство, что у нас забирают Японию. Поэтому я здесь. С этим надо разбираться, надо почитать книги по истории, так как пока я больше ничего не могу сказать", - сообщила корреспонденту РИА Новости женщина лет 50. "Абэ – прекрасный человек. Премьер-министр, которым Япония должна гордиться. Это был лучший премьер-министр за всю послевоенную историю Японии. Прошел год с его смерти, и стало казаться, что Япония стала понемногу разрушаться. Мы, те, кто остались, мы должны держаться твердо. Поэтому я пришел сюда", - сказал пожилой мужчина за 70, которому видимых усилий стоило сдержать дрожавший от слез голос. "В моей молодости мой отец работал у отца Синдзо Абэ в политическом офисе. Когда я стала депутатом, Синдзо Абэ был уже премьер-министром и мы не встречались. А после того, как он оставил пост, в марте прошлого года я его пригласила к нам и думала, что теперь-то можно будет обратиться к нему за советом и помощью. Выборы у нас шли непросто. И в самый разгар предвыборной кампании его не стало. Он для меня пример политика, он стоял у входа моей политической жизни", - поведала депутат законодательного собрания префектуры Сидзуока Ёсиэ Сугимото. "Он погиб в то время, когда был больше всего нужен. Нет слов… Очень жаль. Если бы Абэ был жив, то, возможно, мир вокруг был более светлым, чем сейчас. Что я имел в виду, говоря, что он ушел в важное время? Дипломатические отношения во всем мире стали жесткими и грубыми, отношения между странами осложнились. Абэ умел видеть внешнюю политику сверху, видеть мир, как глобус. Я думаю, что если бы он был жив, мир бы шел сейчас немного в другом направлении", - сказал молодой человек лет 30. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, 27 сентября прошли государственные похороны Абэ, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Тем не менее попрощаться с бывшим премьер-министром к алтарям, установленным в день похорон рядом с залом боевых искусств Nuppon Budokan, за один день пришли 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

https://ria.ru/20230708/japan-1882934522.html

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, токио, синдзо абэ