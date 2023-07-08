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Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 08.07.2023 (обновлено: 21:10 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1883015927.html
Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"*
Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* - РИА Новости, 08.07.2023
Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"*
Владимир Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:09
2023-07-08T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Накануне Эрдоган провел переговоры с Зеленским в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. Эрдоган после переговоров заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Он также отметил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными, и подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке, срок действиях которой истекает 17 июля. В субботу Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину. Песков сообщил РИА Новости, что передача Украине из Турции главарей "Азова"* является нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Они, добавил пресс-секретарь президента, должны были оставаться в Турции до конца конфликта, а их выдача связана с провалами Украины в контрнаступлении. Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Эрдогана об Украине и НАТО, заявив, что Анкара как член организации проявляет солидарность с альянсом, Москва это понимает. Кассетные боеприпасыРешение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Власти Канады заявляют, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине. Министр обороны Испании Маргарита Роблес также не поддержала решение президента США.Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, украина, сша, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, зерновая сделка, т-90м
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Зерновая сделка, Т-90М
Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"*

Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" из Турции на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны.
Накануне Эрдоган провел переговоры с Зеленским в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. Эрдоган после переговоров заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?
Вчера, 08:00
Он также отметил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными, и подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке, срок действиях которой истекает 17 июля.
В субботу Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
Вчера, 08:00
Песков сообщил РИА Новости, что передача Украине из Турции главарей "Азова"* является нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Они, добавил пресс-секретарь президента, должны были оставаться в Турции до конца конфликта, а их выдача связана с провалами Украины в контрнаступлении.
Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Эрдогана об Украине и НАТО, заявив, что Анкара как член организации проявляет солидарность с альянсом, Москва это понимает.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2023Посмотреть

Кассетные боеприпасы

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Власти Канады заявляют, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине. Министр обороны Испании Маргарита Роблес также не поддержала решение президента США.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныЗерновая сделкаТ-90М
 
 
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