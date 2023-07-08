https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1883015927.html

Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"*

Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* - РИА Новости, 08.07.2023

Спецоперация, 8 июля: Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"*

Владимир Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:09

2023-07-08T21:09

2023-07-08T21:10

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Накануне Эрдоган провел переговоры с Зеленским в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. Эрдоган после переговоров заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Он также отметил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными, и подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке, срок действиях которой истекает 17 июля. В субботу Зеленский заявил, что главари полка "Азов"*, которые находились в Турции, вернулись на Украину. Песков сообщил РИА Новости, что передача Украине из Турции главарей "Азова"* является нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Они, добавил пресс-секретарь президента, должны были оставаться в Турции до конца конфликта, а их выдача связана с провалами Украины в контрнаступлении. Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Эрдогана об Украине и НАТО, заявив, что Анкара как член организации проявляет солидарность с альянсом, Москва это понимает. Кассетные боеприпасыРешение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Власти Канады заявляют, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине. Министр обороны Испании Маргарита Роблес также не поддержала решение президента США.Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

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