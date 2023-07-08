https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html

Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы

Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы - РИА Новости, 08.07.2023

Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы

Ведущие российские исследователи мозга рассказали о бесстрашии Далай-ламы XIV, который инициирует совместные исследования с участием представителей современной... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:05

2023-07-08T12:05

2023-07-08T12:26

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

религия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Ведущие российские исследователи мозга рассказали о бесстрашии Далай-ламы XIV, который инициирует совместные исследования с участием представителей современной науки и буддийских монахов - ученых сознания и медитации и тем самым постепенно меняет науку. "Мы живем в удивительное время развития человеческой цивилизации, когда одна великая личность, Далай-лама XIV, меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной", - сказал директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы. Всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма последние годы уделяет особое внимание диалогу с российскими учеными. В честь его дня рождения на этой неделе фонд "Сохраним Тибет" провел в Москве торжества с участием ряда выдающихся исследователей. Как меняется современная наука По словам академика Анохина, в буддизме, помимо религиозного и философского аспектов, есть научный аспект, представляющий интерес для исследователей сознания. Далай-лама XIV смог заметить момент, когда западная наука созрела, чтобы обратиться к тому, чем буддизм был занят уже две с половиной тысячи лет, а именно - к проникновению вглубь человеческого "я". Все последние 30 лет он призывает к тому, чтобы современная наука активно изучала сознание, субъективный опыт, в том числе опытных медитирующих практиков. По инициативе своего духовного лидера буддийские монахи открывают самые тайные практики для исследований западных ученых. А в учебную программу многовековых монастырей Далай-лама впервые ввел ряд современных научных дисциплин. "Этот шаг Его Святейшества переворачивает мир буддизма", - отметил Анохин. Чтобы решиться на такое, по его словам, нужно удивительное бесстрашие, которым обладает Далай-лама XIV. "И эти вещи изменяют сегодня науку на Западе", - добавил академик. В мировых научных центрах, пояснил он, начато множество новых проектов изучения мозга, сознания, медитации. "Я был вынужден в это поверить" Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в столице Индии Дели прошла конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком РАН Константином Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" с расширенным списком участников состоялась в 2018 году в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в буддийских монастырях, расположенных в долине Катманду, в Непале. "Впервые в истории буддизма мы открыли научную лабораторию в монастыре", - сказал академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН. По его словам, благодаря Далай-ламе сейчас в рамках совместного проекта в тибетских буддийских монастырях в Индии действуют уже несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания. В них с 2019 года российские специалисты работают вместе с буддийскими коллегами - монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам (тиб. "тук" - сознание, "дам" - клятва выполнения практики) - состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель. "Я не верил в существование тукдама. Но я был вынужден в это поверить, когда мы получили строгие научные данные. Судмедэксперт (привлекавшийся к исследованиям) может подтвердить, что это не подходит ни под какие описанные стандарты… Мы видим, что написанное в буддийских текстах подтверждается", - поделился академик Медведев. "Преобразующая сила" Участник этого научного проекта и экспедиций в Индию и Непал, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан поделился своим взглядом на медитацию. "Медитация - это не мистика, это преобразующая сила. Вы выходите из нее другим. Именно эту преобразующую силу мы и изучаем", - сказал Каплан. Эта сила, уверен профессор, "может сделать нас лучше - более чуткими и сострадательными к окружающему миру". "Внутренний покой (который обретается при помощи медитации - ред.) - главный фактор достижения мира на земле", - говорит Далай-лама XIV в документальном фильме "Протокол тукдама". Эту картину о начале исследований российскими и буддийскими учеными феномена посмертной медитации снял в экспедициях с исследователями в Индию режиссер Игорь Янчеглов. Предпремьерный показ фильма состоялся на этой неделе в Москве в концертном зале "Измайлово" на праздновании дня рождения Далай-ламы. К 88-летию Далай-ламы в Москве также была презентовала книга научного журналиста Елены Кокуриной "Тибетские закаты. В поисках тонкого сознания" об уникальных экспериментах российских ученых. Кроме того, в свет вышел сборник "Природа сознания. Беседы Далай-ламы с российскими учеными" по материалам одноименной конференции 2017 года, составленный профессором Викторией Лысенко (Институт философии РАН). Из биографии Далай-ламы Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден эмигрировать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20230627/buddisty-1880762987.html

https://ria.ru/20230505/genezis-1869954387.html

https://ria.ru/20230512/tukdam-1871387563.html

https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html

https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм, религия