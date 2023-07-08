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Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы - РИА Новости, 08.07.2023
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Религия
 
12:05 08.07.2023 (обновлено: 12:26 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html
Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы
Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы - РИА Новости, 08.07.2023
Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы
Ведущие российские исследователи мозга рассказали о бесстрашии Далай-ламы XIV, который инициирует совместные исследования с участием представителей современной... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:05
2023-07-08T12:26
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
религия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Ведущие российские исследователи мозга рассказали о бесстрашии Далай-ламы XIV, который инициирует совместные исследования с участием представителей современной науки и буддийских монахов - ученых сознания и медитации и тем самым постепенно меняет науку. "Мы живем в удивительное время развития человеческой цивилизации, когда одна великая личность, Далай-лама XIV, меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной", - сказал директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы. Всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма последние годы уделяет особое внимание диалогу с российскими учеными. В честь его дня рождения на этой неделе фонд "Сохраним Тибет" провел в Москве торжества с участием ряда выдающихся исследователей. Как меняется современная наука По словам академика Анохина, в буддизме, помимо религиозного и философского аспектов, есть научный аспект, представляющий интерес для исследователей сознания. Далай-лама XIV смог заметить момент, когда западная наука созрела, чтобы обратиться к тому, чем буддизм был занят уже две с половиной тысячи лет, а именно - к проникновению вглубь человеческого "я". Все последние 30 лет он призывает к тому, чтобы современная наука активно изучала сознание, субъективный опыт, в том числе опытных медитирующих практиков. По инициативе своего духовного лидера буддийские монахи открывают самые тайные практики для исследований западных ученых. А в учебную программу многовековых монастырей Далай-лама впервые ввел ряд современных научных дисциплин. "Этот шаг Его Святейшества переворачивает мир буддизма", - отметил Анохин. Чтобы решиться на такое, по его словам, нужно удивительное бесстрашие, которым обладает Далай-лама XIV. "И эти вещи изменяют сегодня науку на Западе", - добавил академик. В мировых научных центрах, пояснил он, начато множество новых проектов изучения мозга, сознания, медитации. "Я был вынужден в это поверить" Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в столице Индии Дели прошла конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком РАН Константином Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" с расширенным списком участников состоялась в 2018 году в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в буддийских монастырях, расположенных в долине Катманду, в Непале. "Впервые в истории буддизма мы открыли научную лабораторию в монастыре", - сказал академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН. По его словам, благодаря Далай-ламе сейчас в рамках совместного проекта в тибетских буддийских монастырях в Индии действуют уже несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания. В них с 2019 года российские специалисты работают вместе с буддийскими коллегами - монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам (тиб. "тук" - сознание, "дам" - клятва выполнения практики) - состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель. "Я не верил в существование тукдама. Но я был вынужден в это поверить, когда мы получили строгие научные данные. Судмедэксперт (привлекавшийся к исследованиям) может подтвердить, что это не подходит ни под какие описанные стандарты… Мы видим, что написанное в буддийских текстах подтверждается", - поделился академик Медведев. "Преобразующая сила" Участник этого научного проекта и экспедиций в Индию и Непал, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан поделился своим взглядом на медитацию. "Медитация - это не мистика, это преобразующая сила. Вы выходите из нее другим. Именно эту преобразующую силу мы и изучаем", - сказал Каплан. Эта сила, уверен профессор, "может сделать нас лучше - более чуткими и сострадательными к окружающему миру". "Внутренний покой (который обретается при помощи медитации - ред.) - главный фактор достижения мира на земле", - говорит Далай-лама XIV в документальном фильме "Протокол тукдама". Эту картину о начале исследований российскими и буддийскими учеными феномена посмертной медитации снял в экспедициях с исследователями в Индию режиссер Игорь Янчеглов. Предпремьерный показ фильма состоялся на этой неделе в Москве в концертном зале "Измайлово" на праздновании дня рождения Далай-ламы. К 88-летию Далай-ламы в Москве также была презентовала книга научного журналиста Елены Кокуриной "Тибетские закаты. В поисках тонкого сознания" об уникальных экспериментах российских ученых. Кроме того, в свет вышел сборник "Природа сознания. Беседы Далай-ламы с российскими учеными" по материалам одноименной конференции 2017 года, составленный профессором Викторией Лысенко (Институт философии РАН). Из биографии Далай-ламы Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден эмигрировать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20230627/buddisty-1880762987.html
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм, религия
Религия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Буддизм, Религия
Российские исследователи мозга рассказали о способностях Далай-ламы

Академик РАН Анохин рассказал, как Далай-лама меняет ход развития человеческой истории

© РИА Новости / Ольга ЛипичАкадемик РАН Константин Анохин на праздновании 88-летия Далай-ламы в Москве
Академик РАН Константин Анохин на праздновании 88-летия Далай-ламы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Академик РАН Константин Анохин на праздновании 88-летия Далай-ламы в Москве
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Ведущие российские исследователи мозга рассказали о бесстрашии Далай-ламы XIV, который инициирует совместные исследования с участием представителей современной науки и буддийских монахов - ученых сознания и медитации и тем самым постепенно меняет науку.
"Мы живем в удивительное время развития человеческой цивилизации, когда одна великая личность, Далай-лама XIV, меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной", - сказал директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы.
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27 июня, 18:20
Всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма последние годы уделяет особое внимание диалогу с российскими учеными. В честь его дня рождения на этой неделе фонд "Сохраним Тибет" провел в Москве торжества с участием ряда выдающихся исследователей.

Как меняется современная наука

По словам академика Анохина, в буддизме, помимо религиозного и философского аспектов, есть научный аспект, представляющий интерес для исследователей сознания. Далай-лама XIV смог заметить момент, когда западная наука созрела, чтобы обратиться к тому, чем буддизм был занят уже две с половиной тысячи лет, а именно - к проникновению вглубь человеческого "я". Все последние 30 лет он призывает к тому, чтобы современная наука активно изучала сознание, субъективный опыт, в том числе опытных медитирующих практиков. По инициативе своего духовного лидера буддийские монахи открывают самые тайные практики для исследований западных ученых. А в учебную программу многовековых монастырей Далай-лама впервые ввел ряд современных научных дисциплин.
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"Этот шаг Его Святейшества переворачивает мир буддизма", - отметил Анохин.
Чтобы решиться на такое, по его словам, нужно удивительное бесстрашие, которым обладает Далай-лама XIV.
"И эти вещи изменяют сегодня науку на Западе", - добавил академик.
В мировых научных центрах, пояснил он, начато множество новых проектов изучения мозга, сознания, медитации.

"Я был вынужден в это поверить"

Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в столице Индии Дели прошла конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком РАН Константином Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" с расширенным списком участников состоялась в 2018 году в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в буддийских монастырях, расположенных в долине Катманду, в Непале.
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными "Протокол тукдама" (режиссер Игорь Янчеглов)
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными Протокол тукдама (режиссер Игорь Янчеглов)
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными "Протокол тукдама" (режиссер Игорь Янчеглов)
"Впервые в истории буддизма мы открыли научную лабораторию в монастыре", - сказал академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН. По его словам, благодаря Далай-ламе сейчас в рамках совместного проекта в тибетских буддийских монастырях в Индии действуют уже несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания. В них с 2019 года российские специалисты работают вместе с буддийскими коллегами - монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам (тиб. "тук" - сознание, "дам" - клятва выполнения практики) - состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель.
"Я не верил в существование тукдама. Но я был вынужден в это поверить, когда мы получили строгие научные данные. Судмедэксперт (привлекавшийся к исследованиям) может подтвердить, что это не подходит ни под какие описанные стандарты… Мы видим, что написанное в буддийских текстах подтверждается", - поделился академик Медведев.
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"Преобразующая сила"

Участник этого научного проекта и экспедиций в Индию и Непал, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан поделился своим взглядом на медитацию. "Медитация - это не мистика, это преобразующая сила. Вы выходите из нее другим. Именно эту преобразующую силу мы и изучаем", - сказал Каплан.
Эта сила, уверен профессор, "может сделать нас лучше - более чуткими и сострадательными к окружающему миру".
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными "Протокол тукдама" (режиссер Игорь Янчеглов)
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными Протокол тукдама (режиссер Игорь Янчеглов)
Кадр из документального фильма об исследованиях медитации российскими учеными "Протокол тукдама" (режиссер Игорь Янчеглов)
"Внутренний покой (который обретается при помощи медитации - ред.) - главный фактор достижения мира на земле", - говорит Далай-лама XIV в документальном фильме "Протокол тукдама". Эту картину о начале исследований российскими и буддийскими учеными феномена посмертной медитации снял в экспедициях с исследователями в Индию режиссер Игорь Янчеглов. Предпремьерный показ фильма состоялся на этой неделе в Москве в концертном зале "Измайлово" на праздновании дня рождения Далай-ламы.
К 88-летию Далай-ламы в Москве также была презентовала книга научного журналиста Елены Кокуриной "Тибетские закаты. В поисках тонкого сознания" об уникальных экспериментах российских ученых. Кроме того, в свет вышел сборник "Природа сознания. Беседы Далай-ламы с российскими учеными" по материалам одноименной конференции 2017 года, составленный профессором Викторией Лысенко (Институт философии РАН).
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Из биографии Далай-ламы

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол.
После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден эмигрировать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
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