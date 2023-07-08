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Сенатор Климов высказался за качественное расширение БРИКС - РИА Новости, 08.07.2023
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08:07 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/briks-1882931047.html
Сенатор Климов высказался за качественное расширение БРИКС
Сенатор Климов высказался за качественное расширение БРИКС - РИА Новости, 08.07.2023
Сенатор Климов высказался за качественное расширение БРИКС
БРИКС необходимо качественное расширение, а не искусственное форсирование и стремление получить "больше флагов", при этом стоит учесть разные форматы членства,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:07
2023-07-08T08:07
в мире
россия
брикс
андрей климов
совет федерации рф
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. БРИКС необходимо качественное расширение, а не искусственное форсирование и стремление получить "больше флагов", при этом стоит учесть разные форматы членства, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов. Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич ранее передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. Агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф информировало, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе. По мнению сенатора, форсировать этот процесс было бы не совсем правильно. "Действительно, заявок много, но главная цель – консолидация усилий суверенных держав, которые играют огромную роль на своем континенте, а то и во всем мире. Форсировать это искусственно – наверное, не очень правильно, хотя некоторым хотелось бы получить больше стран, больше флагов, больше каких-то цифр. Я все-таки сторонник того, чтобы при этом качество добавлялось", - заявил Климов на полях мероприятия –презентации "Клуба друзей России" в Стамбуле. Он привел пример ШОС, который расширялся не быстро, и напомнил, что и БРИКС изначально состояла лишь из РФ, Индии и КНР. "Как будет развиваться БРИКС, покажет время. У нас уже есть Новый банк развития БРИКС, он встает на ноги, пул резервных валют, который должен себя показать – я думаю, это будет после саммита в августе. Надеюсь, что вопросы внутренних расчетов в странах БРИКС все-таки будут более органичны принципам этой организации, и мы не будем использовать токсичные валюты стран, которые возомнили себя непонятно кем и непонятно на каком основании", - отметил сенатор. "Если просто гнаться за какой-то информационной повесткой и думать о пиаре, это вряд ли нам даст добавленную стоимость. В этом отношении будем двигаться по формуле, которая мне более близка – БРИКС+. Люди имеют право работать в формате БРИКС по разным направлениям от спорта до финансов, можно стать членом Нового банка развития БРИКС, не будучи членом БРИКС. Или можно участвовать в чемпионатах, организованных БРИКС, не участвуя в организации – есть разные форматы", - указал Климов. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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в мире, россия, брикс, андрей климов, совет федерации рф
В мире, Россия, БРИКС, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
Сенатор Климов высказался за качественное расширение БРИКС

Сенатор Климов высказался за качественное, а не искусственно форсируемое расширение БРИКС

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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. БРИКС необходимо качественное расширение, а не искусственное форсирование и стремление получить "больше флагов", при этом стоит учесть разные форматы членства, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич ранее передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. Агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф информировало, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе.
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По мнению сенатора, форсировать этот процесс было бы не совсем правильно. "Действительно, заявок много, но главная цель – консолидация усилий суверенных держав, которые играют огромную роль на своем континенте, а то и во всем мире. Форсировать это искусственно – наверное, не очень правильно, хотя некоторым хотелось бы получить больше стран, больше флагов, больше каких-то цифр. Я все-таки сторонник того, чтобы при этом качество добавлялось", - заявил Климов на полях мероприятия –презентации "Клуба друзей России" в Стамбуле.
Он привел пример ШОС, который расширялся не быстро, и напомнил, что и БРИКС изначально состояла лишь из РФ, Индии и КНР. "Как будет развиваться БРИКС, покажет время. У нас уже есть Новый банк развития БРИКС, он встает на ноги, пул резервных валют, который должен себя показать – я думаю, это будет после саммита в августе. Надеюсь, что вопросы внутренних расчетов в странах БРИКС все-таки будут более органичны принципам этой организации, и мы не будем использовать токсичные валюты стран, которые возомнили себя непонятно кем и непонятно на каком основании", - отметил сенатор.
«
"Если просто гнаться за какой-то информационной повесткой и думать о пиаре, это вряд ли нам даст добавленную стоимость. В этом отношении будем двигаться по формуле, которая мне более близка – БРИКС+. Люди имеют право работать в формате БРИКС по разным направлениям от спорта до финансов, можно стать членом Нового банка развития БРИКС, не будучи членом БРИКС. Или можно участвовать в чемпионатах, организованных БРИКС, не участвуя в организации – есть разные форматы", - указал Климов.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
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