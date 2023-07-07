Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 07.07.2023 (обновлено: 12:08 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/yantar-1882755280.html
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2023
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:08
какая-то мистика
технологии
калининград
санкт-петербург
кенигсберг
янтарь
янтарная комната
янтарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882753518_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0e227ca328ef6ecca80efa55ccf1fda5.jpg
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
audio/mpeg
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
audio/mpeg
О том, где может храниться Янтарная комната, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артур Арушанян, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил КононенкоРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко
калининград
санкт-петербург
кенигсберг
пруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882753518_126:0:911:589_1920x0_80_0_0_1e46628ee14b90828b35124756084c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, калининград, санкт-петербург, кенигсберг, янтарь, янтарная комната, янтарь, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), петр i, елизавета петровна (императрица), екатерина ii, пруссия, аудио
Какая-то мистика, Технологии, Калининград, Санкт-Петербург, Кенигсберг, янтарь, Янтарная комната, Янтарь, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Петр I, Елизавета Петровна (императрица), Екатерина II, Пруссия
Какая-то мистика

Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде

Какая-то мистика
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
С момента появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
О том, где может храниться Янтарная комната, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил Кононенко
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Ярослав Яценко
 
Какая-то мистикаТехнологииКалининградСанкт-ПетербургКенигсбергянтарьЯнтарная комнатаЯнтарьВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Петр IЕлизавета Петровна (императрица)Екатерина IIПруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала