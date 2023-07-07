https://ria.ru/20230707/yantar-1882755280.html
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2023
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:08
какая-то мистика
технологии
калининград
санкт-петербург
кенигсберг
янтарь
янтарная комната
янтарь
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Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
audio/mpeg
Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.
audio/mpeg
О том, где может храниться Янтарная комната, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артур Арушанян, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил КононенкоРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко
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Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде
С момента появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.