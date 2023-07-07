https://ria.ru/20230707/yantar-1882755280.html

Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде

Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2023

Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде

С момента появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет.

2023-07-07T12:00

2023-07-07T12:00

2023-07-07T12:08

какая-то мистика

технологии

калининград

санкт-петербург

кенигсберг

янтарь

янтарная комната

янтарь

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Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет. audio/mpeg

Пропавшая Янтарная комната. Почему "восьмое чудо света" ищут в Калининграде С момента своего появления в Петербурге Янтарная комната почти полвека пролежала без дела. Затем на протяжении 50 лет её постоянно улучшали, а последующие полтора столетия регулярно реставрировали. В 1941 году немецкие войска вывезли комнату в Кенигсберг, и там ее следы теряются. Рассказываем, как Янтарную комнату безуспешно ищут вот уже почти 80 лет. audio/mpeg

О том, где может храниться Янтарная комната, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артур Арушанян, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил КононенкоРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко

калининград

санкт-петербург

кенигсберг

пруссия

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