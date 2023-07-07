https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег

Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег - РИА Новости, 07.07.2023

Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег

Когда среднестатистическому жителю Украины, оболваненному тамошней пропагандой, начинаешь объяснять, почему и ради чего его вынуждают погибать на фронте, ответ... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

киев

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дмитрий кулеба

дмитрий гордон

евросоюз

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Когда среднестатистическому жителю Украины, оболваненному тамошней пропагандой, начинаешь объяснять, почему и ради чего его вынуждают погибать на фронте, ответ обычно следует однозначный: "Это все — ложь Кремля!" Поразительнее всего, что сей обыватель будет с таким же пылом опровергать эти объяснения, даже если вы прямо сошлетесь на украинских чиновников и общественных деятелей.А те совершенно уже ничего не стесняются. Порой складывается впечатление, что киевские политики упражняются в том, кто из них наиболее цинично выскажется по поводу целей и задач режима Владимира Зеленского в этой кампании. И это уже вызывает шок даже среди западных комментаторов. Но — вот парадокс! — упомянутый выше среднестатистический украинец все равно закрывает уши и продолжает упорно не верить в то, что ему озвучивает его же руководство.Самыми свежими примерами являются последовавшие одно за другим заявления двух украинских министров. Министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times открыто призвал западный ВПК продолжить тестирование своего оружия на украинцах, заявив о своей стране: "Невозможно придумать лучшего испытательного полигона для мировой военной индустрии".Нет, только вдумайтесь в эти слова! Представитель киевского режима ни словом не упоминает кровь, жертвы, смерти украинцев, отправляемых им на убой в качестве пушечного мяса. Все исключительно ради интересов западного ВПК, который может и дальше проводить свои смертоносные тесты на подопытных кроликах.Другой министр — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — в интервью итальянским СМИ на призыв начать мирные переговоры вдруг стал проводить параллели с футболом, даже вспоминая конкретные футбольные матчи Лиги чемпионов. Что вызвало возмущение среди самих итальянцев. Довольно известная писательница и высокопоставленный дипломат (она даже недавно была послом Италии в Швеции) Елена Базиле на страницах газеты il Fatto Quotidiano, упомянув эти шокирующие сравнения, пишет: "Как будто война — это игра и не влечет за собой страдания народа, уничтожение целого поколения украинцев".Базиле выражает свое удивление официально формулируемой позицией Киева о том, что тот якобы сражается за интересы Европы и Запада в целом. Она резонно заключает: "Если бы министр заботился о своем народе и своей стране, то отстаивал бы четкую позицию: украинская армия не желает умирать за свободу Европы, если члены ЕС и НАТО не возьмут на себя ту же опасность, что и киевляне". И напоминает читателям, что никаких военных действий не было бы, если бы Киев исполнил Минские соглашения и гарантировал бы нейтралитет Украины.И ведь эти очевидные выводы итальянская писательница сделала из слов Кулебы, которые он и иже с ним произносят и для украинской аудитории! Логично было бы, если бы и на Украине начали наконец спрашивать со своих политиков: а какой же смысл гибнуть за чужие интересы?То есть нельзя сказать, что от украинской публики эти циничные цели скрываются. Наоборот, самые известные пропагандисты Украины Дмитрий Гордон* и Алексей Арестович на днях, вразвалку гуляя по летнему Киеву, прямо объяснили своим согражданам формулу той сделки, которую режим предложил Западу: "Украина своей кровью добывает вам исторический шанс: нашей кровью за ваши деньги! Причем деньги очень небольшие по сравнению с их совокупным бюджетом и по сравнению с тем, что они заработают потом".Так и хочется крикнуть тому самому среднестатистическому украинцу: "Эй, проснись! Послушай, что тебе говорят глашатаи киевского режима! Это же не "кремлевская пропаганда"! Тебе открытым текстом говорят, что кровь свою ты должен пролить ради некоего "исторического шанса" Запада и его же будущих барышей! Что тебе еще нужно, чтобы опомниться и понять цели бойни, на которую тебя посылают?"Причем сытые, упитанные, довольные собой пропагандисты говорят это с ухмылками, как бы насмехаясь над теми, кого считают пушечным мясом. Сами-то они на фронт не едут. Тот же Гордон драпанул из Киева в первые же часы после начала спецоперации и довольно долго отсиживался в Европе. Арестович только что вернулся после длительного отдыха в Израиле. Или вспомните откровения Кулебы о том, как он в первый день боевых действий вывез в Европу своих собачек.И все они теперь объясняют украинцам: вы должны идти на фронт и погибать ради интересов Запада, Европы, американского военно-промышленного комплекса. Поражает именно то, как они открыто это говорят, без тени сомнений или угрызений совести.Это во Франции озаботились тем, как лечить своих военных инструкторов от "посттравматического стресса", вызванного массовой гибелью обученных ими украинских солдат. У означенных же представителей киевского режима никаких признаков стресса не наблюдается. Для них это — что-то вроде футбольной игры, не более того. И неважно, что счет в этом "матче" исчисляется сотнями тысяч жизней их сограждан. Сказано же: украинская кровь в обмен на небольшие деньги. Цинично и откровенно!* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

https://ria.ru/20230630/plennye-1881372036.html

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