https://ria.ru/20230704/vsu-1882139538.html

СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали

СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали

Более половины украинских солдат, прошедших военное обучение в одной из прибалтийских стран, погиб или пропал после отправки на артемовское направление, следует РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более половины украинских солдат, прошедших военное обучение в одной из прибалтийских стран, погиб или пропал после отправки на артемовское направление, следует из материала французской газеты Figaro. "Больше половины украинцев, обученных и отправленных на бахмутский (украинское название Артемовска) фронт, потом не подавали признаков жизни", - рассказал изданию французский инструктор, отмечая, что речь идет об обучении украинцев в одной из прибалтийских армий. В этой связи, как пишет газета, важно, чтобы конфликт не сказался на французских военных. "Мы наблюдали случаи посттравматического стресса у инструкторов", - поделился французский военный. Кроме того, Figaro сообщает, что Франция планирует обучить еще 4 тысячи украинских солдат в 2023 году, а форма этого обучения адаптируется под нужды Киева. "Весной украинских военных обучали управлению бронетехникой или применению средств ПВО. Другие сеансы обучения были посвящены ведению боя или командованию", - говорится в статье. При этом представитель офицерской школы во Франции заявил, что украинским войскам "не хватает навыков координации", в связи с чем французские инструкторам приходится делать особый упор на этом сегменте.

https://ria.ru/20230703/poteri-1881814193.html

https://ria.ru/20230703/vsu-1881905910.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр