https://ria.ru/20230704/vsu-1882139538.html
СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали
СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали
Более половины украинских солдат, прошедших военное обучение в одной из прибалтийских стран, погиб или пропал после отправки на артемовское направление, следует РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более половины украинских солдат, прошедших военное обучение в одной из прибалтийских стран, погиб или пропал после отправки на артемовское направление, следует из материала французской газеты Figaro. "Больше половины украинцев, обученных и отправленных на бахмутский (украинское название Артемовска) фронт, потом не подавали признаков жизни", - рассказал изданию французский инструктор, отмечая, что речь идет об обучении украинцев в одной из прибалтийских армий. В этой связи, как пишет газета, важно, чтобы конфликт не сказался на французских военных. "Мы наблюдали случаи посттравматического стресса у инструкторов", - поделился французский военный. Кроме того, Figaro сообщает, что Франция планирует обучить еще 4 тысячи украинских солдат в 2023 году, а форма этого обучения адаптируется под нужды Киева. "Весной украинских военных обучали управлению бронетехникой или применению средств ПВО. Другие сеансы обучения были посвящены ведению боя или командованию", - говорится в статье. При этом представитель офицерской школы во Франции заявил, что украинским войскам "не хватает навыков координации", в связи с чем французские инструкторам приходится делать особый упор на этом сегменте.
https://ria.ru/20230703/poteri-1881814193.html
https://ria.ru/20230703/vsu-1881905910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: более половины солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали
Figaro: каждый второй солдат ВСУ, обученный в Прибалтике, погиб или пропал под Артемовском