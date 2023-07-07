https://ria.ru/20230707/svadba-1882707522.html

Участник спецоперации женился в военном госпитале имени Бурденко

Участник спецоперации женился в военном госпитале имени Бурденко - РИА Новости, 07.07.2023

Участник спецоперации женился в военном госпитале имени Бурденко

Представители ЗАГС провели выездную церемонию бракосочетания в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко с участием... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:07

2023-07-07T05:07

2023-07-07T05:07

россия

московская область (подмосковье)

москва

сергей попов

андрей воробьев

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители ЗАГС провели выездную церемонию бракосочетания в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко с участием военнослужащего-участника спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Сегодня в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко министерства обороны РФ в Подмосковье состоялась выездная церемония бракосочетания молодой семьи военнослужащего-участника специальной военной операции, находящего на излечении и медицинской реабилитации", - говорится в сообщении. В Минобороны рассказали, что девушка военнослужащего, узнав о полученном им ранении, незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожены подали заявление в ЗАГС. Заявление рассмотрели в особом порядке. Отмечается, что представители органов записи актов гражданского состояния провели церемонию бракосочетания молодоженов прямо на территории госпиталя. Представители Дворца бракосочетания соблюли все требования российского законодательства и под свадебный марш Мендельсона вручили молодым свидетельство о регистрации брака. В числе приглашенных гостей были боевые товарищи военнослужащего, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя. Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения подполковник медицинской службы Сергей Попов. Он пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни и отметил, что это особенный день как в жизни Димитрия и Светланы, так и самого госпиталя. Также молодоженам передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Военнослужащий поделился своими планами на будущее, он рассказал, что хочет продолжить службу, но для этого ему необходимо освоить новую специальность. После окончания специальных курсов в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского и освоения новой специальности он готов с семьей прибыть к новому месту службы и приступить к выполнению обязанностей. Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России. Программой также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий.

https://ria.ru/20230705/putevki-1882323037.html

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