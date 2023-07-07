https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 07.07.2023

Кассетные боеприпасы

"Кассетный боеприпас" означает боеприпас, который предназначен для разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов: малокалиберных неуправляемых... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:38

2023-07-07T21:38

2023-07-07T21:40

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"Кассетный боеприпас" означает боеприпас, который предназначен для разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов: малокалиберных неуправляемых снарядов или малокалиберных бомб весом менее 20 килограммов, которые призваны взорваться до, в момент или после удара. В зависимости от модели боеприпаса, число разбрасываемых или высвобождаемых из кассетного боеприпаса суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до 600 и более. Кассетная бомба сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Основном международным договором, регулирующим данный вид вооружений, является Конвенция по кассетным боеприпасам (Convention on Cluster Munitions, 2008).Конвенция по кассетным боеприпасам, выработанная в ходе так называемого "процесса Осло" и принятая в мае 2008 года в Дублине (Ирландия), была открыта к подписанию 3-4 декабря 2008 года. Документ вступил в силу 1 августа 2010 года. В настоящее время к нему присоединились 123 государства. В соответствии с Конвенцией, кассетные боеприпасы, так же, как и разрывные, легко разворачивающиеся и сплющивающиеся пули, химическое оружие, биологическое оружие, противопехотные мины, оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений необнаруживаемыми осколками, и ослепляющее лазерное оружие, считаются оружием, применение которого запрещается международным гуманитарным правом.Согласно определениям, приводимым в Конвенции, "кассетный боеприпас" не означает следующее:Согласно статье 1 Конвенции, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять кассетные боеприпасы; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, кассетные боеприпасы; не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно Конвенции. Передача кассетных боеприпасов другому государству-участнику в целях уничтожения разрешена. Конвенция по кассетным боеприпасам не применяется к минам."Жертвы кассетных боеприпасов" означают всех лиц, которые были убиты или получили телесные повреждения или психические травмы, понесли экономические потери, подверглись социальной маргинализации или были существенно ограничены в реализации своих прав в результате применения кассетных боеприпасов. В их число входят лица, непосредственно пострадавшие от кассетных боеприпасов, а также затронутые этим их родственники и их общины.Родоначальниками кассетного оружия являются немцы. Летчики люфтваффе во время польской кампании 1939 года начали использовать против польской кавалерии и пехоты бомбовые кассеты разных типов. Так, боеприпас AB 250-3, имеющий вид обыкновенной 250-кг авиабомбы, снаряжался 108 малогабаритными осколочными бомбочками SD-2. Каждая такая бомбочка оснащалась парашютом-пропеллером, который позволял уменьшить ее скорость снижения и обеспечивал рассеивание бомбочек на площади в несколько сотен квадратных метров после раскрытия кассеты в воздухе. SD-2 получили довольно романтическое название Schmetterling (бабочка), так как при вращении крыльев пропеллера полет бомб SD-2 был похож на порхание бабочки. В зависимости от используемых взрывателей бомба подрывалась от удара о землю через 5-30 минут после приземления или еще в воздухе. Некоторые из них представляли собой противопехотные осколочные мины. Поражающая эффективность подобных кассетных бомб против пехоты противника была гораздо выше, чем взрыв одной, пусть даже 250-кг бомбы: радиус поражения возрастал с 30 до 300 метров, в 10 раз.Кассетные бомбы активно применялись в годы Второй мировой войны (1939-1945). Их использовали не только против живой силы противника, но и против его техники, в частности, танков. Попасть в танк одной бомбой можно было лишь случайно, поэтому советские конструкторы разработали специальные малогабаритные противотанковые кумулятивные бомбы ПТАБ-2.5−1.5. В одной кассете типа КМБ можно было разместить 48 подобных боеприпасов. Использование таких бомб помогло резко увеличить эффективность наносимых по танковым колоннам бомбово-штурмовых ударов.Высокая эффективность кассетных боеприпасов обусловила их широкое использование и после окончания Второй мировой войны.Они применялись во время войны в Корее и во Вьетнаме. Во время корейской войны американские военные использовали те же немецкие бомбочки Schmetterling, дав им новое обозначение – AN M83. Позднее в США были созданы и собственные кассетные бомбы, к примеру, SUU-31/B, которая была начинена несколькими десятками суббоеприпасов BLU 26/B, получившими за свою характерную форму прозвище "Гуава". Эти боеприпасы, размером с обыкновенное яблоко, обладали стенками, выполненными из легкого сплава, в который были вплавлены по 300 небольших стальных 5,5-мм шариков. Такая начинка резко повышала поражающие возможности данной бомбы.Современные кассетные боеприпасы представляют собой специальные корпуса-кассеты, снаряженные внутри большим количеством (от нескольких десятков до сотен) небольших боеприпасов (мин или бомб) маленького калибра. Подобные мелкокалиберные боеприпасы принято называть кассетными боевыми элементами. По назначению данные боевые элементы можно условно разделить на три типа:О передаче Украине кассетных боеприпасов Белый дом объявил вечером 7 июля. Это будет очередным шагом к эскалации, заявил ранее постпред России при ООН Василий Небензя.В Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) также заявили, что передача Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов грозит эскалацией конфликта и может привести к росту жертв. В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. По данным расследования, проведенного HRW осенью 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года. Тема поставки на Украину кассетных боеприпасов обсуждается с начала марта 2023 года. Тогда киевский режим включил кассетные авиационные боеприпасы МК-20 Rockeye в список вооружений, которые он хочет получить от Вашингтона. Речь шла о свободнопадающих неуправляемых кассетных бомбах, предназначенных для поражения танков и другой бронированной техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, сша, украина, вашингтон (штат), василий небензя, оон, сво, спецоперация