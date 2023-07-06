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СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2023
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16:43 06.07.2023 (обновлено: 17:14 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kassetnye-1882624720.html
СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы
СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы
США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:43
2023-07-06T17:14
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украина
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.&quot;В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности&quot;, — отметили журналисты.По информации издания, украинская сторона настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских государств.Как пишет газета, представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам "после месяцев сомнений".О том, что США уже на этой неделе могут объявить о своем решении, сегодня со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне сообщал телеканал CBS.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.По данным расследования, проведенного HRW осенью 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали.О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы

NYT: США решили передать Украине кассетные боеприпасы, об этом скоро будет объявлено

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
«

"В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности", — отметили журналисты.

По информации издания, украинская сторона настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских государств.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.

Как пишет газета, представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам "после месяцев сомнений".
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О том, что США уже на этой неделе могут объявить о своем решении, сегодня со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне сообщал телеканал CBS.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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30 июня, 13:39
По данным расследования, проведенного HRW осенью 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали.
О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.
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