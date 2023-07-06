https://ria.ru/20230706/kassetnye-1882624720.html

СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы

СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы

США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:43

2023-07-06T16:43

2023-07-06T17:14

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме."В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности", — отметили журналисты.По информации издания, украинская сторона настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских государств.Как пишет газета, представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам "после месяцев сомнений".О том, что США уже на этой неделе могут объявить о своем решении, сегодня со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне сообщал телеканал CBS.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.По данным расследования, проведенного HRW осенью 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали.О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html

https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882598470.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, украина