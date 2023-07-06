СМИ: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы
NYT: США решили передать Украине кассетные боеприпасы, об этом скоро будет объявлено
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
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"В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности", — отметили журналисты.
По информации издания, украинская сторона настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских государств.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Как пишет газета, представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам "после месяцев сомнений".
О том, что США уже на этой неделе могут объявить о своем решении, сегодня со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне сообщал телеканал CBS.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
По данным расследования, проведенного HRW осенью 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этого погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали.