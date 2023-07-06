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Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 06.07.2023
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17:05 06.07.2023 (обновлено: 17:14 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/nebenzya-1882634564.html
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 06.07.2023
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву
Поставка США Украине кассетных боеприпасов будет очередным шагом к эскалации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:05
2023-07-06T17:14
в мире
сша
василий небензя
human rights watch
украина
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ООН, 6 июл - РИА Новости. Поставка США Украине кассетных боеприпасов будет очередным шагом к эскалации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США.В четверг в Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) заявили, что возможная передача Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов грозит эскалацией конфликта и может привести к росту жертв.Ранее в четверг телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщил, что США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, Украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html
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в мире, сша, василий небензя, human rights watch, украина, оон
В мире, США, Василий Небензя, Human Rights Watch, Украина, ООН
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву

Небензя назвал возможные поставки США кассетных боеприпасов Киеву новым шагом к эскалации

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 июл - РИА Новости. Поставка США Украине кассетных боеприпасов будет очередным шагом к эскалации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США.
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Вчера, 09:04
В четверг в Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) заявили, что возможная передача Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов грозит эскалацией конфликта и может привести к росту жертв.
Ранее в четверг телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщил, что США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, Украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.
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3 июля, 00:49
 
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