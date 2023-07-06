Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву
Небензя назвал возможные поставки США кассетных боеприпасов Киеву новым шагом к эскалации
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 6 июл - РИА Новости. Поставка США Украине кассетных боеприпасов будет очередным шагом к эскалации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США.
В четверг в Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) заявили, что возможная передача Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов грозит эскалацией конфликта и может привести к росту жертв.
Ранее в четверг телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщил, что США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, Украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.