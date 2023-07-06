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На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов - РИА Новости, 06.07.2023
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18:48 06.07.2023 (обновлено: 20:29 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zaes-1882663636.html
На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов
На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов - РИА Новости, 06.07.2023
На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов
На Запорожской АЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива, написал врио главы области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:48
2023-07-06T20:29
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
евгений балицкий
энергодар
сергей кириенко
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. На Запорожской АЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива, написал врио главы области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.&quot;Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ&quot;, — сообщил он.Балицкий добавил, что Россия будет оборонять станцию от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы.Сегодня первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и Балицкий посетили ЗАЭС, работающую в штатном режиме.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по станции. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230706/zaes-1882570800.html
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магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий, энергодар, сергей кириенко, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Энергодар, Сергей Кириенко, Запорожская область
На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов

Балицкий сообщил, что на ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. На Запорожской АЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива, написал врио главы области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«

"Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ", — сообщил он.

Балицкий добавил, что Россия будет оборонять станцию от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы.
Сегодня первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и Балицкий посетили ЗАЭС, работающую в штатном режиме.
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по станции. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийЭнергодарСергей КириенкоЗапорожская область
 
 
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