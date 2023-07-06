https://ria.ru/20230706/zaes-1882620269.html

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:17

2023-07-06T16:17

2023-07-06T16:40

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

безопасность

россия

запорожская область

энергодар

сергей кириенко

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции."Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий", - говорится в сообщении пресс-службы.Станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, в этом убедились Кириенко и Балицкий, говорится в сообщении. Также они посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодар - школу № 5 и Школу Бокса, где активно идут ремонты силами Госкорпорации "Росатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

россия

запорожская область

энергодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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