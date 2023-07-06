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Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 06.07.2023 (обновлено: 16:40 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zaes-1882620269.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:17
2023-07-06T16:40
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
россия
запорожская область
энергодар
сергей кириенко
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции."Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий", - говорится в сообщении пресс-службы.Станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, в этом убедились Кириенко и Балицкий, говорится в сообщении. Также они посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодар - школу № 5 и Школу Бокса, где активно идут ремонты силами Госкорпорации "Росатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
россия
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запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, энергодар, сергей кириенко, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Запорожская область, Энергодар, Сергей Кириенко, Евгений Балицкий, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР
Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС и убедился, что она работает в штатном режиме

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции.
"Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, в этом убедились Кириенко и Балицкий, говорится в сообщении. Также они посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодар - школу № 5 и Школу Бокса, где активно идут ремонты силами Госкорпорации "Росатом".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияЗапорожская областьЭнергодарСергей КириенкоЕвгений БалицкийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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