https://ria.ru/20230706/zaes-1882620269.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:17
2023-07-06T16:17
2023-07-06T16:40
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
россия
запорожская область
энергодар
сергей кириенко
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции."Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий", - говорится в сообщении пресс-службы.Станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, в этом убедились Кириенко и Балицкий, говорится в сообщении. Также они посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодар - школу № 5 и Школу Бокса, где активно идут ремонты силами Госкорпорации "Росатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, энергодар, сергей кириенко, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
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Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС и убедился, что она работает в штатном режиме