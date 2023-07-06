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Столтенберг проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией

Столтенберг проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией - РИА Новости, 06.07.2023

Столтенберг проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник 10 июля. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:29

2023-07-06T17:29

2023-07-06T17:29

турция

швеция

йенс столтенберг

нато

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник 10 июля. "В понедельник в Вильнюсе я проведу встречу президента Эрдогана и премьера Кристенссона в качестве следующего шага в этом процессе", - сказал он. По словам, Столтенберга, Турция не успеет ратифицировать членство Швеции в альянсе к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля, но надеется на достижение политического решения до саммита. Он добавил, что планирует для этого проводить интенсивные консультации в ближайшие выходные. Генсек также добавил, что "на встрече в Брюсселе был достигнут прогресс", однако Турция до сих пор сохраняет определенные требования к Швеции для ратификации ее членства.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

турция

швеция

вильнюс

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турция, швеция, йенс столтенберг, нато, вильнюс