Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за перемещениями Пригожина
Столтенберг: НАТО внимательно следит за перемещениями "Вагнера" и лично Пригожина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. В НАТО внимательно следят за перемещениями сил группы "Вагнер" и лично Евгения Пригожина и наблюдают якобы приготовления к размещению его военных в Белоруссии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы внимательно следим за перемещениями сил Пригожина и его самого. Я не буду вдаваться в детали, но мы наблюдали некоторые приготовления к размещению больших групп военных Пригожина в Белоруссии, однако мы не видели их большого перемещения в Белоруссию. Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о якобы нахождении Пригожина в Санкт-Петербурге.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгения Пригожина в настоящее время нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Лукашенко также рассказал, что в Белоруссии не возводятся лагеря для представителей ЧВК "Вагнер", по его словам, им предложили несколько бывших военных городков на территории республики, но у самих бойцов "другое видение по их размещению". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Лукашенко, отметил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина, но сказанное после событий 24 июня сохраняет актуальность.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.