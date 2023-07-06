https://ria.ru/20230706/nato-1882503543.html
Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ
Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ
Украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения, заявил генсек НАТО Йенс... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:56
2023-07-06T08:56
2023-07-06T11:02
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нато
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico"Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением", — сказал политик, отмечая наличие "множества заранее подготовленных оборонительных рубежей". Он добавил, что это серьезно повлияло на темпы прогресса ВСУ.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. По данным российского Министерства обороны, за месяц ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, — по словам главы ведомства Сергея Шойгу, "практически 100 процентов танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Как утверждается, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Помимо танков, ВС также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15 процентов. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882345091.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, йенс столтенберг, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, США, Йенс Столтенберг, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ
Генсек НАТО Столтенберг: украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя