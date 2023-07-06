https://ria.ru/20230706/malikov-1882091655.html

Биография Юрия Маликова

Биография Юрия Маликова - РИА Новости, 06.07.2023

Биография Юрия Маликова

Создатель и руководитель ВИА "Самоцветы", народный артист России Юрий Федорович Маликов родился 6 июля 1943 года на хуторе Чеботовка Тарасовского района... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:11

2023-07-06T02:11

2023-07-06T02:11

справки

россия

московская область (подмосковье)

юрий маликов

виа "самоцветы"

москонцерт

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Создатель и руководитель ВИА "Самоцветы", народный артист России Юрий Федорович Маликов родился 6 июля 1943 года на хуторе Чеботовка Тарасовского района Ростовской области. В 1954 году семья Маликовых переехала в Подмосковье. В 1962 году был принят в Музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт имени Михаила Ипполитова-Иванова), в 1965 году продолжил обучение в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского (класс контрабаса, профессор – Андрей Астахов, заведующий кафедрой – Мстислав Ростропович), которую окончил в 1969 году. С 1961 года Юрий Маликов работал в "Москонцерте" в составе инструментального ансамбля певца Эмиля Горовца. Затем сотрудничал с различными московскими музыкальными коллективами.В 1971 году Юрий Маликов основал ВИА "Самоцветы" и выступил в качестве художественного руководителя ансамбля. Впервые выступление коллектива состоялось в эстрадном театре сада "Эрмитаж" в Москве летом 1971 года.Золотой фонд "Самоцветов" составили такие песни, как "Увезу тебя я в тундру", "Не повторяется такое никогда", "Добрые приметы", "Верба", "Не надо печалиться", "У деревни Крюково", "Строим БАМ", "Если сердцем молод", "Горлица", "Песня моя, песня", "Снежинка", "Школьный бал", "Багульник", "Там, за облаками", "У нас, молодых", "На земле живет любовь", "За того парня", "Экипаж – одна семья" и многие другие. Ансамбль сотрудничал с композиторами Марком Фрадкиным, Серафимом Туликовым, Владимиром Шаинским, Эдуардом Ханком, Вячеславом Добрыниным, Олегом Ивановым, Яном Френкелем, Зиновием Бинкиным, Алексеем Экимяном, Никитой Богословским, Давидом Тухмановым, поэтами Павлом Леонидовым, Михаилом Пляцковским, Робертом Рождественским, Игорем Шафераном, Леонидом Дербеневым, Михаилом Рябининым, Евгением Долматовским, Владимиром Харитоновым.Песня Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "Мой адрес – Советский Союз" долгие годы была визитной карточкой коллектива: ею начинался и заканчивался каждый концерт.В 1970-е годы ансамбль приобрел огромную популярность, артистов стали приглашать на все важные концерты. В 1972 году ансамбль "Самоцветы" впервые поехал на шлягер-фестиваль в Дрезден. В дальнейшем ВИА "Самоцветы" стал лауреатом Международных музыкальных фестивалей и конкурсов в Варшаве, Берлине, Праге, Гаване, Милане, показывал свое искусство в странах Латинской Америки и Африки.В 1985 году Юрий Маликов вместе с Владимиром Пресняковым-старшим и известным режиссером Григорием Кантором поставили песенный спектакль "Игра в волшебный тир". В Московском театре эстрады дали более 80 спектаклей.В 1990-х годах творческая активность ансамбля снизилась. В 1992 году Юрий Маликов был вынужден приостановить деятельность ансамбля. Во второй половине 1990-х годов "Самоцветы" возобновили концертную деятельность.В настоящее время под брендом "Самоцветы" выступают участники ансамбля разных лет: Юрий Маликов, Елена Преснякова, Олег Слепцов, Александр Нефедов, Георгий Власенко и другие. В репертуаре "Самоцветов" более 500 песен. Дискография ансамбля включает альбомы "ВИА "Самоцветы" (1973), "У нас молодых" (1974), "Путь к сердцу" (1981), "Прогноз погоды" (1985), "Там, за облаками" (1995), "Все, что в жизни есть у меня" (1996), "Двадцать лет спустя" (1996), "Мы стали другими" (1997), "Колоколенка" (2003), "Первая любовь" (2003), "Любовное настроение" (2004), "Самоцветы" GRAND Collection" (2009), "Самоцветы" в окружении звезд" (2011).Юрий Маликов – член президиума Международного союза деятелей эстрадного искусства. Автор книги "Мой адрес – не дом и не улица…". Народный артист России (2007). http://www.kremlin.ru/acts/bank/25007Награжден орденом Дружбы (2016) и орденом Петра Великого I степени.Является лауреатом национальной музыкальной премии "Овация" (2000) и премии "Золотой граммофон" (2000).Почетный гражданин Чеховского муниципального района Московской области (2014).Юрий Маликов женат. У него двое детей: Дмитрий Маликов (1970) – народный артист России, пианист, композитор, певец; Инна Маликова (1977) – заслуженная артистка России, певица.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, московская область (подмосковье), юрий маликов, виа "самоцветы", москонцерт