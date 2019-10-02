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РИА Новости
Культура

Юрий Маликов рассказал о доброте и таланте Карела Готта

13:14 02.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКарел Готт
Карел Готт
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Карел Готт. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чешский певец Карел Готт был гением популярной музыки 70-80-х годов и человеком необыкновенной доброты, рассказал РИА Новости руководитель ансамбля "Самоцветы", композитор Юрий Маликов.
Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет, сообщила журналистам его пресс-секретарь Анета Штольцова.
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"Печально очень, соболезную его семье. Карел Готт – выдающийся певец и потрясающий человек доброты необыкновенной. Он пел так, что зритель получал огромное удовольствие – гений популярной музыки 70-80-х годов. Мы выступали вместе в одном концерте в Дрездене в 1972 году на шлягер-фестивале, были приглашенными гостями. "Самоцветы" были в начале пути, а он уже признанной звездой", - рассказал РИА Новости Маликов.
В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.
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Биография Карела Готта
В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
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КультураКарел ГоттЮрий МаликовЧехия
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