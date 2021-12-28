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Шоубиз
https://ria.ru/20211228/malikov-1765796366.html
Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери
Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери - РИА Новости, 28.12.2021
Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери
Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:18
2021-12-28T12:18
шоубиз
знаменитости
юрий маликов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет. По словам Юрия, Инна даже немного "опоздала" с оформлением.В интервью порталу Woman Маликов отметил, что выплаты певице составят около 17 тысяч рублей.Маликов также добавил, что пандемия сильно ударила по артистам, поэтому больших доходов нет.Ранее Ангелина Вовк озвучила размер своей пенсии.
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знаменитости, юрий маликов, шоу-бизнес
12:18 28.12.2021
 
Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери

Юрий Маликов раскрыл размер пенсии дочери Инны по выслуге лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСолистка группы "Новые самоцветы" Инна Маликова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
Солистка группы Новые самоцветы Инна Маликова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет. По словам Юрия, Инна даже немного "опоздала" с оформлением.

"Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию?" – рассказал артист.

В интервью порталу Woman Маликов отметил, что выплаты певице составят около 17 тысяч рублей.

"У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут", – признался Юрий.

Маликов также добавил, что пандемия сильно ударила по артистам, поэтому больших доходов нет.

"Кажущиеся доходы перекрывают все расходы. А в последние два года музыканты, которые зарабатывали небольшие деньги, вообще уходят из профессии. А Инна скромно работает, содержит коллектив, который с ней 15 лет вместе!" – заключил музыкант.

Ранее Ангелина Вовк озвучила размер своей пенсии.
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