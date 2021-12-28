Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери
Юрий Маликов раскрыл размер пенсии дочери Инны по выслуге лет
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСолистка группы "Новые самоцветы" Инна Маликова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет. По словам Юрия, Инна даже немного "опоздала" с оформлением.
"Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию?" – рассказал артист.
В интервью порталу Woman Маликов отметил, что выплаты певице составят около 17 тысяч рублей.
"У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут", – признался Юрий.
Маликов также добавил, что пандемия сильно ударила по артистам, поэтому больших доходов нет.
"Кажущиеся доходы перекрывают все расходы. А в последние два года музыканты, которые зарабатывали небольшие деньги, вообще уходят из профессии. А Инна скромно работает, содержит коллектив, который с ней 15 лет вместе!" – заключил музыкант.
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