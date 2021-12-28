https://ria.ru/20211228/malikov-1765796366.html

Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери

Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери - РИА Новости, 28.12.2021

Отец Маликовой раскрыл размер пенсии дочери

Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:18

2021-12-28T12:18

2021-12-28T12:18

шоубиз

знаменитости

юрий маликов

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/83000/06/830000697_0:153:1482:987_1920x0_80_0_0_925fa28fdcde837d14dfe0a556423983.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Юрий Маликов назвал размер пенсии своей дочери Инны. Артистка вышла на пенсию в 44 года по выслуге лет. Таким правом могут воспользоваться артисты, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет. По словам Юрия, Инна даже немного "опоздала" с оформлением.В интервью порталу Woman Маликов отметил, что выплаты певице составят около 17 тысяч рублей.Маликов также добавил, что пандемия сильно ударила по артистам, поэтому больших доходов нет.Ранее Ангелина Вовк озвучила размер своей пенсии.

https://ria.ru/20210922/lolita-1751278678.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, юрий маликов, шоу-бизнес