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В Киргизии отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 06.07.2023
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Шоубиз
 
17:07 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/leps-1882626659.html
В Киргизии отменили концерт Григория Лепса
В Киргизии отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 06.07.2023
В Киргизии отменили концерт Григория Лепса
В Киргизии отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на второе августа в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщили представители... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:07
2023-07-06T17:07
шоубиз
григорий лепс
киргизия
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Киргизии отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на второе августа в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщили представители ресторана Blonder Pub, где должно было состояться выступление. Они выложили фотографию Лепса и подписали "отмена концерта". Организаторы не объяснили, почему шоу не состоится, и отключили комментарии под объявлением. По данным СМИ, причиной произошедшего могло послужить возмущение осуждающих спецоперацию активистов. В середине июня отменился концерт Лепса в Казахстане. Тогда источники сообщили, что это случилось тоже из-за его патриотической позиции. Григорий Лепс поддержал спецоперацию сразу после начала. Он давал концерты в новых регионах и военных госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь. В июне исполнитель присоединился к акции награждения солдат за сбитые западные танки Leopard. Он уже выплатил миллион рублей бойцу с позывным Веном, который подтвердил получение средств на видео.
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григорий лепс, киргизия, знаменитости, музыка
Шоубиз, Григорий Лепс, Киргизия, Знаменитости, Музыка
В Киргизии отменили концерт Григория Лепса

В Киргизии отменили концерт Григория Лепса, запланированный на второе августа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Киргизии отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на второе августа в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщили представители ресторана Blonder Pub, где должно было состояться выступление.
© @blonderpub_ikПубликация со страницы Blonder Pub Issyk Kul в соцсети
Публикация со страницы Blonder Pub Issyk Kul в соцсети
© @blonderpub_ik
Публикация со страницы Blonder Pub Issyk Kul в соцсети
Они выложили фотографию Лепса и подписали "отмена концерта". Организаторы не объяснили, почему шоу не состоится, и отключили комментарии под объявлением.
По данным СМИ, причиной произошедшего могло послужить возмущение осуждающих спецоперацию активистов.
В середине июня отменился концерт Лепса в Казахстане. Тогда источники сообщили, что это случилось тоже из-за его патриотической позиции.
Григорий Лепс поддержал спецоперацию сразу после начала. Он давал концерты в новых регионах и военных госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь.
В июне исполнитель присоединился к акции награждения солдат за сбитые западные танки Leopard. Он уже выплатил миллион рублей бойцу с позывным Веном, который подтвердил получение средств на видео.
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ШоубизГригорий ЛепсКиргизияЗнаменитостиМузыка
 
 
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