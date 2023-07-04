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Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 04.07.2023
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Шоубиз
 
04:14 04.07.2023 (обновлено: 10:47 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:14
2023-07-04T10:47
шоубиз
григорий лепс
николай басков
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале."Я ответил за свои слова", — прокомментировал видео музыкант.На кадрах военнослужащий подтвердил получение денег, показав пачку купюр. Депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов продемонстрировал ролик с подбитой техникой и поздравил бойца.Награждать бойцов за подбитые западные танки на Украине — инициатива продюсера, основателя группы "Земляне" Владимира Киселева, о которой было объявлено на ПМЭФ-2023. Вскоре эту идею поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.Народный артист придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь.Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.
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григорий лепс, николай басков, луганская народная республика, россия, украина, общество
Шоубиз, Григорий Лепс, Николай Басков, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Общество
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

Певец Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале.
"Я ответил за свои слова", — прокомментировал видео музыкант.
На кадрах военнослужащий подтвердил получение денег, показав пачку купюр. Депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов продемонстрировал ролик с подбитой техникой и поздравил бойца.
Награждать бойцов за подбитые западные танки на Украине — инициатива продюсера, основателя группы "Земляне" Владимира Киселева, о которой было объявлено на ПМЭФ-2023. Вскоре эту идею поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню
7 апреля, 21:26
Народный артист придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь.
Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.
Группа Земляне и полковник медицинской службы Сергей Коваленко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки
26 июня, 15:16
 
ШоубизГригорий ЛепсНиколай БасковЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаОбщество
 
 
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