https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html

Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 04.07.2023

Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T04:14

2023-07-04T04:14

2023-07-04T10:47

шоубиз

григорий лепс

николай басков

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале."Я ответил за свои слова", — прокомментировал видео музыкант.На кадрах военнослужащий подтвердил получение денег, показав пачку купюр. Депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов продемонстрировал ролик с подбитой техникой и поздравил бойца.Награждать бойцов за подбитые западные танки на Украине — инициатива продюсера, основателя группы "Земляне" Владимира Киселева, о которой было объявлено на ПМЭФ-2023. Вскоре эту идею поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.Народный артист придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь.Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

https://ria.ru/20230626/radio-1880452554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

григорий лепс, николай басков, луганская народная республика, россия, украина, общество