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Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:14
2023-07-04T04:14
2023-07-04T10:47
шоубиз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard, свидетельствует видеозапись в его Telegram-канале."Я ответил за свои слова", — прокомментировал видео музыкант.На кадрах военнослужащий подтвердил получение денег, показав пачку купюр. Депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов продемонстрировал ролик с подбитой техникой и поздравил бойца.Награждать бойцов за подбитые западные танки на Украине — инициатива продюсера, основателя группы "Земляне" Владимира Киселева, о которой было объявлено на ПМЭФ-2023. Вскоре эту идею поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.Народный артист придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь.Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.
https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html
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григорий лепс, николай басков, луганская народная республика, россия, украина, общество
Шоубиз, Григорий Лепс, Николай Басков, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Общество
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
Певец Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard