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ГУР Украины: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается - РИА Новости, 05.07.2023
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22:26 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zaes-1882474222.html
ГУР Украины: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается
ГУР Украины: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается - РИА Новости, 05.07.2023
ГУР Украины: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снижается. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:26
2023-07-05T22:26
в мире
космос - риа наука
энергодар
россия
кирилл буданов
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снижается. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины". "Мы предпринимаем определенные действия в этом районе, как публичные, так и непубличные... И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается", - заявил Буданов в интервью британской газете Times. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в среду, что сотрудники агентства не заметили деятельности по минированию Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230705/zaes-1882458801.html
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в мире, космос - риа наука, энергодар, россия, кирилл буданов, запорожская аэс, магатэ, оон, владимир зеленский, рафаэль гросси, украина
В мире, Космос - РИА Наука, Энергодар, Россия, Кирилл Буданов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Украина
ГУР Украины: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается

Буданов признал, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снижается

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снижается.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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"Мы предпринимаем определенные действия в этом районе, как публичные, так и непубличные... И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается", - заявил Буданов в интервью британской газете Times.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в среду, что сотрудники агентства не заметили деятельности по минированию Запорожской атомной электростанции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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