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В Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
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20:03 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zaes-1882458801.html
В Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на ЗАЭС
В Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
В Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на ЗАЭС
Румынские власти не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на Запорожской АЭС, заявил в среду госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:03
2023-07-05T20:03
в мире
россия
дмитрий песков
запорожская аэс
росэнергоатом
оон
владимир зеленский
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Румынские власти не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на Запорожской АЭС, заявил в среду госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат. "Расстояние в несколько сотен километров от Румынии ставит нас в ситуацию, когда не оказывается серьезного воздействия на Румынию. Мы защищены от воздействия, которое потребовало бы от нас принятия конкретных мер", - заявил Арафат журналистам. Он отметил, что ответственные службы в Румынии ежедневно моделируют ситуацию, учитывая скорость и направление ветра, а также другие природные факторы. В зависимости от развития возможного сценария принимается решение о дальнейших мерах. Власти разработали инструкции для граждан, которые будут разосланы, если ЧП на Запорожской АЭС все-таки произойдет. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отмечал, что велика угроза диверсии со стороны киевского режима – "диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям". Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html
https://ria.ru/20230705/zaes-1882338348.html
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в мире, россия, дмитрий песков, запорожская аэс, росэнергоатом, оон, владимир зеленский, сергей лавров, киев, румыния
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, ООН, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Киев, Румыния
В Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на ЗАЭС

Власти Румынии не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Румынские власти не ожидают серьезных последствий для страны в случае ЧП на Запорожской АЭС, заявил в среду госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат.
"Расстояние в несколько сотен километров от Румынии ставит нас в ситуацию, когда не оказывается серьезного воздействия на Румынию. Мы защищены от воздействия, которое потребовало бы от нас принятия конкретных мер", - заявил Арафат журналистам.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
4 июля, 22:48
Он отметил, что ответственные службы в Румынии ежедневно моделируют ситуацию, учитывая скорость и направление ветра, а также другие природные факторы. В зависимости от развития возможного сценария принимается решение о дальнейших мерах. Власти разработали инструкции для граждан, которые будут разосланы, если ЧП на Запорожской АЭС все-таки произойдет.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отмечал, что велика угроза диверсии со стороны киевского режима – "диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям".
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков
Вчера, 12:44
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Вчера, 19:47
 
В миреРоссияДмитрий ПесковЗапорожская АЭСРосэнергоатомООНВладимир ЗеленскийСергей ЛавровКиевРумыния
 
 
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