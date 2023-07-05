https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882288690.html

ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко

ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко - РИА Новости, 05.07.2023

ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко

Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная (ЛНР) и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успехов ВСУ на южном... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:38

2023-07-05T08:38

2023-07-05T08:38

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

польша

сергей шойгу

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная (ЛНР) и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успехов ВСУ на южном направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Сватово-Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника. В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление", - сообщил Марочко РИА Новости. Эксперт добавил, что это происходит после усиления и восстановления украинских подразделений, понесших в прошлых боях значительные потери. "По характеру действий можно предположить, что участок Сватово-Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива южному направлению, где на протяжении длительного времени у украинских боевиков нет весомых результатов", - заключил Марочко. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html

https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882282358.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, россия, польша, сергей шойгу, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато