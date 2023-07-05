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ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882288690.html
ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко
ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко
Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная (ЛНР) и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успехов ВСУ на южном... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:38
2023-07-05T08:38
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
польша
сергей шойгу
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная (ЛНР) и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успехов ВСУ на южном направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Сватово-Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника. В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление", - сообщил Марочко РИА Новости. Эксперт добавил, что это происходит после усиления и восстановления украинских подразделений, понесших в прошлых боях значительные потери. "По характеру действий можно предположить, что участок Сватово-Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива южному направлению, где на протяжении длительного времени у украинских боевиков нет весомых результатов", - заключил Марочко. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882282358.html
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безопасность, киев, россия, польша, сергей шойгу, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Польша, Сергей Шойгу, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная, заявил Марочко

Марочко: Киев перебросил свежие силы на участок Сватово-Кременная и пытается прорваться

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная (ЛНР) и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успехов ВСУ на южном направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На участке Сватово-Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника. В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление", - сообщил Марочко РИА Новости.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
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Эксперт добавил, что это происходит после усиления и восстановления украинских подразделений, понесших в прошлых боях значительные потери.
"По характеру действий можно предположить, что участок Сватово-Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива южному направлению, где на протяжении длительного времени у украинских боевиков нет весомых результатов", - заключил Марочко.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияПольшаСергей ШойгуАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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