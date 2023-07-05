Постпред Казахстана допустил, что ШОС может предложить свою "формулу мира"
Постпред Казахстана Аккошкаров допустил, что ШОС может предложить свою формулу мира
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна предложить свою "формулу мира" на фоне роста геополитической напряженности, заявил в среду постоянный представитель Казахстана при Секретариате международной организации Нурлан Аккошкаров.
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"Мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов. Мы не можем допустить геополитического разлома между Востоком и Западом. В этой связи уверены в том, что Шанхайская организация (сотрудничества) способна предложить свою "формулу мира", - сказал Аккошкаров.
Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", отметил он.
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период перешло к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорилось в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Казахстан в рамках председательства в ШОС представит мирный план между Востоком и Западом
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.