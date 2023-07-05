https://ria.ru/20230705/shos-1882427973.html

Постпред Казахстана допустил, что ШОС может предложить свою "формулу мира"

Постпред Казахстана допустил, что ШОС может предложить свою "формулу мира" - РИА Новости, 05.07.2023

Постпред Казахстана допустил, что ШОС может предложить свою "формулу мира"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна предложить свою "формулу мира" на фоне роста геополитической напряженности, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:43

2023-07-05T17:43

2023-07-05T17:43

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

шос

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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна предложить свою "формулу мира" на фоне роста геополитической напряженности, заявил в среду постоянный представитель Казахстана при Секретариате международной организации Нурлан Аккошкаров. "Мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов. Мы не можем допустить геополитического разлома между Востоком и Западом. В этой связи уверены в том, что Шанхайская организация (сотрудничества) способна предложить свою "формулу мира", - сказал Аккошкаров. Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", отметил он. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период перешло к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорилось в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Казахстан в рамках председательства в ШОС представит мирный план между Востоком и Западом ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, шос