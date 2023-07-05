МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Глава МИД Турции Фидан заявил, что привержен идее продлить зерновую сделку после 17 июля
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турция привержена идее продления "зерновой сделки", срок действия которой истекает менее чем через две недели, заявил в среду глава МИД Хакан Фидан.
Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД. Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД.
"Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам. Благодаря черноморской инициативе мы смогли свести за столом переговоров РФ, Украину и ООН и предотвратили глобальный продовольственный кризис. Турция привержена идее поддержания инициативы живой и мы рассчитываем на вашу поддержку", - заявил Фидан, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.