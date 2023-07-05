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МИД Турции выступил за продление зерновой сделки - РИА Новости, 05.07.2023
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11:10 05.07.2023 (обновлено: 11:18 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sdelka-1882312593.html
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки - РИА Новости, 05.07.2023
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Турция привержена идее продления "зерновой сделки", срок действия которой истекает менее чем через две недели, заявил в среду глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:10
2023-07-05T11:18
турция
хакан фидан
в мире
зерновая сделка
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СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турция привержена идее продления "зерновой сделки", срок действия которой истекает менее чем через две недели, заявил в среду глава МИД Хакан Фидан.Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД. Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД."Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам. Благодаря черноморской инициативе мы смогли свести за столом переговоров РФ, Украину и ООН и предотвратили глобальный продовольственный кризис. Турция привержена идее поддержания инициативы живой и мы рассчитываем на вашу поддержку", - заявил Фидан, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230703/sdelka-1881893486.html
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турция, хакан фидан, в мире, зерновая сделка
Турция, Хакан Фидан, В мире, Зерновая сделка
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан заявил, что привержен идее продлить зерновую сделку после 17 июля

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турция привержена идее продления "зерновой сделки", срок действия которой истекает менее чем через две недели, заявил в среду глава МИД Хакан Фидан.
Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД. Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
3 июля, 12:59
"Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам. Благодаря черноморской инициативе мы смогли свести за столом переговоров РФ, Украину и ООН и предотвратили глобальный продовольственный кризис. Турция привержена идее поддержания инициативы живой и мы рассчитываем на вашу поддержку", - заявил Фидан, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
28 июня, 10:11
 
ТурцияХакан ФиданВ миреЗерновая сделка
 
 
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