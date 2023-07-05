https://ria.ru/20230705/protokol-1882369972.html
На гендиректора "Яндекса" составили протокол за ЛГБТ-информирование детей
На гендиректора "Яндекса" составили протокол за ЛГБТ-информирование детей - РИА Новости, 05.07.2023
На гендиректора "Яндекса" составили протокол за ЛГБТ-информирование детей
Участок мирового судьи района Замоскворечье в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный на генерального директора "Яндекса" Артема... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участок мирового судьи района Замоскворечье в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный на генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол в отношении Савиновского по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ зарегистрирован судом 5 июля, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства. Накануне суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу") за аналогичное правонарушение. Этот протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда". По этому протоколу гражданам грозит штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностным лицам – от 200 до 400 тысяч рублей. Савиновский стал гендиректором "Яндекса" в 2022 году, он занимал различные посты в компании с 2008 года.Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах.
https://ria.ru/20230704/sud-1882088941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры
Культура, Новости культуры
На гендиректора "Яндекса" составили протокол за ЛГБТ-информирование детей
На гендиректора "Яндекса" Савиновского составили протокол за ЛГБТ-информирование детей
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участок мирового судьи района Замоскворечье в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный на генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Административный протокол в отношении Савиновского по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ зарегистрирован судом 5 июля, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства.
Накануне суд в Москве оштрафовал
на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу") за аналогичное правонарушение. Этот протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
По этому протоколу гражданам грозит штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностным лицам – от 200 до 400 тысяч рублей.
Савиновский стал гендиректором "Яндекса" в 2022 году, он занимал различные посты в компании с 2008 года.
Ранее сообщалось
, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах.
Суд оштрафовал "Кинопоиск" на один миллион рублей