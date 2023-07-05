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Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
11:06 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/mizulina-1882307374.html
Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело
Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело - РИА Новости, 05.07.2023
Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело
Глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной разместила в своем Telegram-каналы пост, в котором пояснила, почему блогер Лерчек (Валерия Чекалина) все... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:06
2023-07-05T11:06
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной разместила в своем Telegram-каналы пост, в котором пояснила, почему блогер Лерчек (Валерия Чекалина) все еще привлечена к уголовной ответственности за неуплату налогов. &quot;Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень большая сумма – более 150 миллионов рублей. Поэтому уголовное дело не закрыто&quot;, – прокомментировала Мизулина.Ранее суд в Москве отказал Лерчек и ее супругу Артему в снятии ареста с их денежных счетов и автомобилей. Блокировка по решению суда пока остается в силе. В марте против Лерчек и ее мужа возбудили два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".После этого Чекалиным запретили пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. В свободе передвижения они не ограничены.В мае Константин Третьяков, адвокат Чекалиных, заявил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам в размере 311 миллионов. Однако про штрафы не упомянул.
https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, валерия чекалина, лига безопасного интернета, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Валерия Чекалина, Лига безопасного интернета, Москва
Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело

С блогера Лерчек не сняли уголовное дело, так как она не выплатила штрафы на 150 миллионов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной разместила в своем Telegram-каналы пост, в котором пояснила, почему блогер Лерчек (Валерия Чекалина) все еще привлечена к уголовной ответственности за неуплату налогов.
«

"Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень большая сумма – более 150 миллионов рублей. Поэтому уголовное дело не закрыто", – прокомментировала Мизулина.

Ранее суд в Москве отказал Лерчек и ее супругу Артему в снятии ареста с их денежных счетов и автомобилей. Блокировка по решению суда пока остается в силе.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

После этого Чекалиным запретили пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. В свободе передвижения они не ограничены.

В мае Константин Третьяков, адвокат Чекалиных, заявил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам в размере 311 миллионов. Однако про штрафы не упомянул.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей
19 июня, 14:47
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиВалерия ЧекалинаЛига безопасного интернетаМосква
 
 
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