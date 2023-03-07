https://ria.ru/20230307/lerchek-1856310848.html
Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей
Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2023
Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей
Против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил Следственный комитет России. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:15
2023-03-07T11:15
2023-03-07T11:53
шоубиз
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, автор фитнес-марафонов с 2020 по 2022 год привлекала мужа и других родственников для дробления бизнеса, чтобы не переходить с ИП на общую систему налогообложения. Таким образом, Чекалина уклонилась от выплаты 300 миллионов рублей в пользу государства. Также на сайте Следственного комитета сообщили, что по месту проживания семьи Чекалиных были проведены обыски. Лерчек стала известна благодаря блогу о фитнесе. Кроме того, она проводила марафоны на снижение веса. В марте 2022 года страница блогера в Telegram попала в Топ-30 самых популярных русскоязычных каналов. Ранее в Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Чекалиной. Десерт продали за 1,7 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Шоу-бизнес
Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей
СК заподозрил Лерчек и ее мужа в неуплате налогов на 300 миллионов рублей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил
Следственный комитет России.
По данным следствия, автор фитнес-марафонов с 2020 по 2022 год привлекала мужа и других родственников для дробления бизнеса, чтобы не переходить с ИП на общую систему налогообложения. Таким образом, Чекалина уклонилась от выплаты 300 миллионов рублей в пользу государства.
Также на сайте Следственного комитета сообщили, что по месту проживания семьи Чекалиных были проведены обыски.
Лерчек стала известна благодаря блогу о фитнесе. Кроме того, она проводила марафоны на снижение веса. В марте 2022 года страница блогера в Telegram попала в Топ-30 самых популярных русскоязычных каналов.
Ранее в Сети возмутились
стоимостью первого куска торта на дне рождения Чекалиной. Десерт продали за 1,7 миллиона рублей.
После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат