https://ria.ru/20230307/lerchek-1856310848.html

Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей

Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2023

Лерчек и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей

Против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил Следственный комитет России. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:15

2023-03-07T11:15

2023-03-07T11:53

шоубиз

следственный комитет россии (ск рф)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, автор фитнес-марафонов с 2020 по 2022 год привлекала мужа и других родственников для дробления бизнеса, чтобы не переходить с ИП на общую систему налогообложения. Таким образом, Чекалина уклонилась от выплаты 300 миллионов рублей в пользу государства. Также на сайте Следственного комитета сообщили, что по месту проживания семьи Чекалиных были проведены обыски. Лерчек стала известна благодаря блогу о фитнесе. Кроме того, она проводила марафоны на снижение веса. В марте 2022 года страница блогера в Telegram попала в Топ-30 самых популярных русскоязычных каналов. Ранее в Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Чекалиной. Десерт продали за 1,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221205/leps-1836412804.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, шоу-бизнес