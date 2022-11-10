В Сети возмутились стоимостью торта на вечеринке блогера Лерчека

"Была бы такая возможность, вы бы делали и не такое. Люди тратят деньги, как хотят", Ну и умница! Если человек может себе позволить, почему бы и нет", "Многие мечтали бы о таком празднике!", "Молодец! Нужно жить яркую жизнь", – высказались пользователи Сети.