https://ria.ru/20221110/lerchek-1830434550.html
В Сети возмутились стоимостью торта на вечеринке блогера Лерчека
В Сети возмутились стоимостью торта на вечеринке блогера Лерчека - РИА Новости, 10.11.2022
В Сети возмутились стоимостью торта на вечеринке блогера Лерчека
Пользователи Сети возмутились высокой стоимостью первого куска торта не дне рождения блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Его продали за 1,7 миллиона рублей. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:47
2022-11-10T11:47
2022-11-10T11:47
шоубиз
шоу-бизнес
валерий меладзе
филипп киркоров
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети возмутились высокой стоимостью первого куска торта не дне рождения блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Его продали за 1,7 миллиона рублей. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали ее поступок неуместным. Другие написали, что блогер имеет право отмечать день рождения, как хочет. Торжество прошло в Подмосковье 10 ноября в честь 30-летия знаменитости. На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Мот, Artik & Asti. Лерчик (Валерия Чекалина) – российский блогер, спортсменка и тренер. Ранее стало известно о выступления Меладзе на дне рождения Лерчика. В мае осудивший СВО певец сообщил о завершении карьеры, но продолжил выступать в России.
https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, валерий меладзе, филипп киркоров
Шоубиз, Шоу-бизнес, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров
В Сети возмутились стоимостью торта на вечеринке блогера Лерчека
Пользователи Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети возмутились высокой стоимостью первого куска торта не дне рождения блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Его продали за 1,7 миллиона рублей.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали ее поступок неуместным.
"Пир во время чумы!", "Какой-то плевок всему народу! Показуху устраивают с песнями и танцами", "С жиру бесятся!", "Лучше бы на Донбасс привезли продукты!", "В такое время некрасиво", – возмутились комментаторы.
Другие написали, что блогер имеет право отмечать день рождения, как хочет.
"Была бы такая возможность, вы бы делали и не такое. Люди тратят деньги, как хотят", Ну и умница! Если человек может себе позволить, почему бы и нет", "Многие мечтали бы о таком празднике!", "Молодец! Нужно жить яркую жизнь", – высказались пользователи Сети.
Торжество прошло в Подмосковье 10 ноября в честь 30-летия знаменитости. На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Мот, Artik & Asti.
Лерчик (Валерия Чекалина) – российский блогер, спортсменка и тренер.
Ранее стало
известно о выступления Меладзе на дне рождения Лерчика. В мае осудивший СВО певец сообщил о завершении карьеры, но продолжил выступать в России.