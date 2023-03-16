https://ria.ru/20230316/lerchek-1858422584.html
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом - РИА Новости, 16.03.2023
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:25
2023-03-16T19:25
2023-03-16T20:00
шоубиз
россия
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_0881ad1232755143cac03ba8d5414033.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости.Обвиняемой запретили общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. При этом ей не ограничили передвижения. Чекалина посчитала эти ограничения чрезмерными и просила разрешить ей вести блог, назвав его единственным источником дохода.В отношении Чекалиной и ее супруга возбудили два уголовных дела. Первое из них касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.Следствие проверяет семью на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы их активы на сумму 311 миллионов рублей.У Чекалиной порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230308/chekaliny-1856593773.html
https://ria.ru/20230316/blogery-1858378609.html
https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_eef7aa8ac5c68ba59361a9289f26c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, происшествия
Шоубиз, Россия, Москва, США, Происшествия
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил блогеру-миллионнику Лерчек пользоваться интернетом
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.
Обвиняемой запретили общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. При этом ей не ограничили передвижения.
Чекалина посчитала эти ограничения чрезмерными и просила разрешить ей вести блог, назвав его единственным источником дохода.
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота
В отношении Чекалиной и ее супруга возбудили два уголовных дела. Первое из них касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США
, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным
Следствие проверяет семью на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы их активы на сумму 311 миллионов рублей.
У Чекалиной порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов