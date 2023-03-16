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Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
19:25 16.03.2023 (обновлено: 20:00 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lerchek-1858422584.html
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом - РИА Новости, 16.03.2023
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:25
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости.Обвиняемой запретили общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. При этом ей не ограничили передвижения. Чекалина посчитала эти ограничения чрезмерными и просила разрешить ей вести блог, назвав его единственным источником дохода.В отношении Чекалиной и ее супруга возбудили два уголовных дела. Первое из них касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.Следствие проверяет семью на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы их активы на сумму 311 миллионов рублей.У Чекалиной порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230308/chekaliny-1856593773.html
https://ria.ru/20230316/blogery-1858378609.html
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Шоубиз, Россия, Москва, США, Происшествия
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Савеловский суд Москвы запретил блогеру-миллионнику Лерчек пользоваться интернетом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Блогер Валерия Чекалина в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, пользоваться интернетом, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.
Обвиняемой запретили общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. При этом ей не ограничили передвижения.
Чекалина посчитала эти ограничения чрезмерными и просила разрешить ей вести блог, назвав его единственным источником дохода.
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В отношении Чекалиной и ее супруга возбудили два уголовных дела. Первое из них касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
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У Чекалиной порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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