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Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2023
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10:03 22.05.2023 (обновлено: 10:12 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2023
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:03
2023-05-22T10:12
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков."Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сказал он.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж - ее компаньон в этом бизнесе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html
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происшествия, валерия чекалина, москва, россия
Происшествия, Валерия Чекалина, Москва, Россия
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат

Адвокат блогера Валерии Чекалиной заявил, что она выплатила все долги по налогам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков.
"Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сказал он.
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В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж - ее компаньон в этом бизнесе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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