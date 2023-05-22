https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html

Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат

Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2023

Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат

Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:03

2023-05-22T10:03

2023-05-22T10:12

происшествия

валерия чекалина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков."Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сказал он.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж - ее компаньон в этом бизнесе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html

https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, валерия чекалина, москва, россия