https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2023
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:03
2023-05-22T10:03
2023-05-22T10:12
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков."Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сказал он.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж - ее компаньон в этом бизнесе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, валерия чекалина, москва, россия
Происшествия, Валерия Чекалина, Москва, Россия
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
Адвокат блогера Валерии Чекалиной заявил, что она выплатила все долги по налогам
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков.
"Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сказал он.
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В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы
избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж - ее компаньон в этом бизнесе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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