Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 05.07.2023 (обновлено: 17:42 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/magate-1882424497.html
В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС
В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:30
2023-07-05T17:42
магатэ
в мире
россия
рафаэль гросси
энергодар
днепр (город)
сергей шойгу
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882338577_0:179:3027:1882_1920x0_80_0_0_146cb9e39eb0c22e153686dc05a0814e.jpg
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин, заявило агентство.Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, в последние дни и недели осматривали отдельные части объекта - в том числе некоторые участки периметра большого пруда-охладителя - а также проводили регулярные обходы территории объекта, пока не обнаружив никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ."Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке", - приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Он уточнил, что в частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.Гросси добавил, что важно, чтобы эксперты проверили все части ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты АЭС, после того как в последние дни появились противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230704/zaes-1882246008.html
https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html
россия
энергодар
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882338577_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_98238e8334cd4895d1f06333bb8bebb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс, оон, владимир зеленский, космос - риа наука
МАГАТЭ, В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Энергодар, Днепр (город), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, ООН, Владимир Зеленский, Космос - РИА Наука
В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин, заявило агентство.
Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, в последние дни и недели осматривали отдельные части объекта - в том числе некоторые участки периметра большого пруда-охладителя - а также проводили регулярные обходы территории объекта, пока не обнаружив никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ из-за реакции на ситуацию с ЗАЭС
4 июля, 20:11
"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке", - приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Он уточнил, что в частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.
Гросси добавил, что важно, чтобы эксперты проверили все части ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты АЭС, после того как в последние дни появились противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины
Вчера, 15:09
 
МАГАТЭВ миреРоссияРафаэль ГроссиЭнергодарДнепр (город)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСООНВладимир ЗеленскийКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала