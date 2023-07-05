https://ria.ru/20230705/magate-1882424497.html

В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023

В МАГАТЭ запросили еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:30

2023-07-05T17:30

2023-07-05T17:42

магатэ

в мире

россия

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

сергей шойгу

запорожская аэс

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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин, заявило агентство.Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, в последние дни и недели осматривали отдельные части объекта - в том числе некоторые участки периметра большого пруда-охладителя - а также проводили регулярные обходы территории объекта, пока не обнаружив никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ."Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке", - приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Он уточнил, что в частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.Гросси добавил, что важно, чтобы эксперты проверили все части ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты АЭС, после того как в последние дни появились противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230704/zaes-1882246008.html

https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html

россия

энергодар

днепр (город)

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