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Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ - РИА Новости, 05.07.2023
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Ленинградская область
 
12:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/konfety-1882336570.html
Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ
Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ - РИА Новости, 05.07.2023
Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ
Премиальные кондитерские изделия от производителя из Ленинградской области теперь можно приобрести в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:39
2023-07-05T12:39
ленинградская область
ленинградская область
оаэ
россия
александр дрозденко
таможенный союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Премиальные кондитерские изделия от производителя из Ленинградской области теперь можно приобрести в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Компания "Пурпур" выпускает широкий ассортимент трюфельных конфет с различными натуральными наполнителями, шоколадные конфеты с пралине, марципановые батончики, шоколад, цукаты и фрукты в шоколаде. Компания - одно из предприятий области, решающее поставленную президентом России задачу увеличения доли несырьевого экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Ломоносовский район осмотрел кондитерское производство и попробовал конфеты с изображением знаковых мест Ленинградской области. "Компания активно пользуется мерами господдержки, развивает производство и расширяет рынок сбыта. Думаю, эти сладости с учетом дизайнерского решения по изображению знаковых мест Ленобласти могут быть визитной карточкой региона и хорошим сувениром", – отметил глава региона. Как отметили в пресс-службе обладминистрации, предприятие сотрудничает с АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" с 2021 года. За это время при содействии Центра поддержки экспорта компания приняла участие в различных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, что позволило, в частности, заключить в 2023 году экспортный контракт на поставку конфет в ОАЭ. В планах у компании - расширение географии поставок в страны Таможенного союза, Азии и Латинской Америки.
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ленинградская область, оаэ, россия, александр дрозденко, таможенный союз
Ленинградская область , Ленинградская область, ОАЭ, Россия, Александр Дрозденко, Таможенный союз
Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ

Премиум-конфеты компании "Пурпур" из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Премиальные кондитерские изделия от производителя из Ленинградской области теперь можно приобрести в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Компания "Пурпур" выпускает широкий ассортимент трюфельных конфет с различными натуральными наполнителями, шоколадные конфеты с пралине, марципановые батончики, шоколад, цукаты и фрукты в шоколаде.
Компания - одно из предприятий области, решающее поставленную президентом России задачу увеличения доли несырьевого экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Ломоносовский район осмотрел кондитерское производство и попробовал конфеты с изображением знаковых мест Ленинградской области.
«
"Компания активно пользуется мерами господдержки, развивает производство и расширяет рынок сбыта. Думаю, эти сладости с учетом дизайнерского решения по изображению знаковых мест Ленобласти могут быть визитной карточкой региона и хорошим сувениром", – отметил глава региона.
Как отметили в пресс-службе обладминистрации, предприятие сотрудничает с АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" с 2021 года. За это время при содействии Центра поддержки экспорта компания приняла участие в различных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, что позволило, в частности, заключить в 2023 году экспортный контракт на поставку конфет в ОАЭ. В планах у компании - расширение географии поставок в страны Таможенного союза, Азии и Латинской Америки.
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Ленинградская областьЛенинградская областьОАЭРоссияАлександр ДрозденкоТаможенный союз
 
 
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