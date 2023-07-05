Премиум-конфеты из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ
Премиум-конфеты компании "Пурпур" из Ленинградской области вышли на рынок ОАЭ
Дубай. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Премиальные кондитерские изделия от производителя из Ленинградской области теперь можно приобрести в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Компания "Пурпур" выпускает широкий ассортимент трюфельных конфет с различными натуральными наполнителями, шоколадные конфеты с пралине, марципановые батончики, шоколад, цукаты и фрукты в шоколаде.
Компания - одно из предприятий области, решающее поставленную президентом России задачу увеличения доли несырьевого экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Ломоносовский район осмотрел кондитерское производство и попробовал конфеты с изображением знаковых мест Ленинградской области.
«
"Компания активно пользуется мерами господдержки, развивает производство и расширяет рынок сбыта. Думаю, эти сладости с учетом дизайнерского решения по изображению знаковых мест Ленобласти могут быть визитной карточкой региона и хорошим сувениром", – отметил глава региона.
Как отметили в пресс-службе обладминистрации, предприятие сотрудничает с АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" с 2021 года. За это время при содействии Центра поддержки экспорта компания приняла участие в различных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, что позволило, в частности, заключить в 2023 году экспортный контракт на поставку конфет в ОАЭ. В планах у компании - расширение географии поставок в страны Таможенного союза, Азии и Латинской Америки.