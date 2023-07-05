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Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов - РИА Новости, 05.07.2023
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06:27 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/alimenty-1882281070.html
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов - РИА Новости, 05.07.2023
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:27
2023-07-05T06:27
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Инициатива направлена в кабмин. "Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки. Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов

В Госдуме призвали установить новый размер пособия детям родителей-уклонистов от алиментов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициатива направлена в кабмин.
"Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки.
Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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