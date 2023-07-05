https://ria.ru/20230705/alimenty-1882281070.html

Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов

Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов - РИА Новости, 05.07.2023

Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:27

2023-07-05T06:27

2023-07-05T06:27

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Инициатива направлена в кабмин. "Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки. Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".

https://ria.ru/20230515/alimenty-1871857875.html

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