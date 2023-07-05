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Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов - РИА Новости, 05.07.2023
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:27
2023-07-05T06:27
2023-07-05T06:27
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Инициатива направлена в кабмин. "Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки. Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Депутат призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов
В Госдуме призвали установить новый размер пособия детям родителей-уклонистов от алиментов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициатива направлена в кабмин.
"Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ
, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки.
Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".
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