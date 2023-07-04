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Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России - РИА Новости, 04.07.2023
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23:28 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882264594.html
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России - РИА Новости, 04.07.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России
Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в России и на поле боя. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:28
2023-07-04T23:28
в мире
владимир зеленский
нато
эммануэль макрон
украина
россия
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в России и на поле боя. "Также подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя.... Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", - заявил Зеленский. Также Зеленский заявил, что он и Макрон договорились вместе с МАГАТЭ держать на максимальном контроле ситуацию на Запорожской АЭС. Сам Зеленский назвал разговор с президентом Франции "как всегда полезным и результативным". Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230612/pomosch-1877697371.html
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в мире, владимир зеленский, нато, эммануэль макрон, украина, россия, запорожская аэс, магатэ
В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в России и на поле боя

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в России и на поле боя.
"Также подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя.... Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", - заявил Зеленский.
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Также Зеленский заявил, что он и Макрон договорились вместе с МАГАТЭ держать на максимальном контроле ситуацию на Запорожской АЭС. Сам Зеленский назвал разговор с президентом Франции "как всегда полезным и результативным".
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В миреВладимир ЗеленскийНАТОЭммануэль МакронУкраинаРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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