https://ria.ru/20230704/zaes-1882246008.html

Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ из-за реакции на ситуацию с ЗАЭС

Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ из-за реакции на ситуацию с ЗАЭС - РИА Новости, 04.07.2023

Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ из-за реакции на ситуацию с ЗАЭС

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Единые новости" раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:11

2023-07-04T20:11

2023-07-04T20:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

энергодар

рафаэль гросси

владимир зеленский

михаил подоляк

магатэ

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Единые новости" раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси из-за реакции организации на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Ранее во вторник советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от "Днепровской" линии электропередачи. В МАГАТЭ заявили, что ночное отключение Запорожской АЭС от "Днепровской" ЛЭП говорит о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на объекте. "Безусловно, сегодня мир после того, как Украина постоянно говорит, что на ЗАЭС есть риски, эти риски очевидны, мир уже немного по-другому реагирует. Мы видим эти заявления, кроме одного человека с достаточно странной последовательностью, я с иронией это говорю, субъект Гросси... Вы понимаете, что человек абсолютно является неэффективным с точки зрения менеджирования ключевого риска, который сейчас возникает", - заявил Подоляк. По его мнению, вместо "клоунады, которую устраивает Гросси", МАГАТЭ должна более жестко реагировать на заявления Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины". Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html

https://ria.ru/20230702/fakes-1881796229.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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