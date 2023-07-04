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Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
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18:16 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882224841.html
Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО
Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО
Продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на год выгодно альянсу, вероятно, потому, что впоследствии его можно будет сделать... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:16
2023-07-04T18:16
в мире
украина
йенс столтенберг
шарль мишель
нато
европейский совет
урсула фон дер ляйен
f-16
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на год выгодно альянсу, вероятно, потому, что впоследствии его можно будет сделать ответственным за возможные неудачи на Украине, заявил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро. Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия нынешнего генсека НАТО, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз. "Для всех было бы лучше, если бы Столтенберг согласился остаться еще на один год, взяв на себя ответственность за половинчатый или полный провал (украинского контрнаступления – ред.) и начало серьезных переговоров", - считает Энро. Он напомнил, что Столтенберг организовал западную поддержку Украины, включающую в себя поставки танков, артиллерии, ракет и возможные поставки истребителей F-16. Однако, по словам эксперта, захлебывающееся украинское наступление запускает игру в перекладывание вины. "США нравится солдат Столтенберг. Он послушен и эффективен в своей задаче, поэтому они предпочитают, чтобы он остался на какое-то время, дав им больше времени для поиска идеальной замены, и ушел с ответственностью за полупровал на Украине", - сказал собеседник агентства. Вероятным преемником Столтенберга Энро считает нынешнюю главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Эксперт указывает на растущее недовольство ее руководством: в том числе из-за слабого, по мнению многих, понимания вопросов энергетической политики и скандала вокруг незапротоколированных контактов с руководством фармацевтической компании Pfizer. Кроме того, по словам Энро, у фон дер Ляйен сложные отношения с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который не хотел бы продолжать с ней работать после выборов в европейский парламент 2024 года. "Новый состав Европейской комиссии должен быть назначен к 31 октября 2024 года, как раз к тому времени освободится позиция (генсека – ред.) НАТО", - сказал эксперт, добавив, что для альянса кандидатура фон дер Ляйен могла бы стать "лучшим решением". Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html
https://ria.ru/20230704/bayden-1882173281.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, шарль мишель, нато, европейский совет, урсула фон дер ляйен, f-16
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, НАТО, Европейский совет, Урсула фон дер Ляйен, F-16
Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО

Эксперт: новый срок Столтенберга выгоден НАТО, на него можно списать неудачи на Украине

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на год выгодно альянсу, вероятно, потому, что впоследствии его можно будет сделать ответственным за возможные неудачи на Украине, заявил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.
Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия нынешнего генсека НАТО, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
Вчера, 13:56
"Для всех было бы лучше, если бы Столтенберг согласился остаться еще на один год, взяв на себя ответственность за половинчатый или полный провал (украинского контрнаступления – ред.) и начало серьезных переговоров", - считает Энро.
Он напомнил, что Столтенберг организовал западную поддержку Украины, включающую в себя поставки танков, артиллерии, ракет и возможные поставки истребителей F-16. Однако, по словам эксперта, захлебывающееся украинское наступление запускает игру в перекладывание вины.
"США нравится солдат Столтенберг. Он послушен и эффективен в своей задаче, поэтому они предпочитают, чтобы он остался на какое-то время, дав им больше времени для поиска идеальной замены, и ушел с ответственностью за полупровал на Украине", - сказал собеседник агентства.
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Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной
Вчера, 15:31
Вероятным преемником Столтенберга Энро считает нынешнюю главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Эксперт указывает на растущее недовольство ее руководством: в том числе из-за слабого, по мнению многих, понимания вопросов энергетической политики и скандала вокруг незапротоколированных контактов с руководством фармацевтической компании Pfizer. Кроме того, по словам Энро, у фон дер Ляйен сложные отношения с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который не хотел бы продолжать с ней работать после выборов в европейский парламент 2024 года.
"Новый состав Европейской комиссии должен быть назначен к 31 октября 2024 года, как раз к тому времени освободится позиция (генсека – ред.) НАТО", - сказал эксперт, добавив, что для альянса кандидатура фон дер Ляйен могла бы стать "лучшим решением".
Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Народном совете ДНР прокомментировали продление полномочий генсека НАТО
Вчера, 15:17
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергШарль МишельНАТОЕвропейский советУрсула фон дер ЛяйенF-16
 
 
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