https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, так как этих отношений нет, заявил РИА новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:56
2023-07-04T13:56
2023-07-04T13:56
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, так как этих отношений нет, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз."Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует", - сказал Грушко в беседе с агентством.Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html
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россия, нато, в мире, украина, йенс столтенберг, александр грушко
Россия, НАТО, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Александр Грушко
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
Замглавы МИД России Грушко: сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, так как этих отношений нет, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.
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"Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует", - сказал Грушко в беседе с агентством.
Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины
.
Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
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