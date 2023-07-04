https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html

МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО - РИА Новости, 04.07.2023

МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, так как этих отношений нет, заявил РИА новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:56

2023-07-04T13:56

2023-07-04T13:56

россия

нато

в мире

украина

йенс столтенберг

александр грушко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, так как этих отношений нет, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз."Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует", - сказал Грушко в беседе с агентством.Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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россия, нато, в мире, украина, йенс столтенберг, александр грушко