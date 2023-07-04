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Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно
Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно - РИА Новости, 04.07.2023
Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно
Установление порядка формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик устранит споры о том, как правильно и культурно говорить,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:21
2023-07-04T15:21
2023-07-04T15:21
год педагога и наставника
общество
санкт-петербургский государственный университет
сн_образование
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Установление порядка формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик устранит споры о том, как правильно и культурно говорить, считает директор Научно-исследовательского института проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов."Каждого из нас учили в школе, что в языке есть определенные нормы, соблюдать которые обязательно, чтобы говорить грамотно, культурно и правильно. Примеров, когда закон требует соблюдения норм языка, довольно много. Нормы эти могут быть разными: это нормы правописания, то есть орфографии и пунктуации, правила произношения слов, в том числе расстановки ударений, согласование разных слов по родам или числам и тому подобное. Однако, как это ни удивительно, единого авторитетного источника, по которому можно было бы проверить, правильно ли мы говорим или пишем, нет. Есть много словарей и справочников. Во многом их содержание сходно, но есть и расхождения. Новым постановлением Правительства (а оно подготовлено по поручению Президента) предусмотрено, что для официального использования русского языка должны быть официальные нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут устранять споры о том, как правильно", - отметил эксперт.Ранее Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев также отметил, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.Напомним, что накануне правительством был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Санкт-Петербургский государственный университет, СН_Образование
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Установление порядка формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик устранит споры о том, как правильно и культурно говорить, считает директор Научно-исследовательского института проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.
"Каждого из нас учили в школе, что в языке есть определенные нормы, соблюдать которые обязательно, чтобы говорить грамотно, культурно и правильно. Примеров, когда закон требует соблюдения норм языка, довольно много. Нормы эти могут быть разными: это нормы правописания, то есть орфографии и пунктуации, правила произношения слов, в том числе расстановки ударений, согласование разных слов по родам или числам и тому подобное. Однако, как это ни удивительно, единого авторитетного источника, по которому можно было бы проверить, правильно ли мы говорим или пишем, нет. Есть много словарей и справочников. Во многом их содержание сходно, но есть и расхождения. Новым постановлением Правительства (а оно подготовлено по поручению Президента) предусмотрено, что для официального использования русского языка должны быть официальные нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут устранять споры о том, как правильно", - отметил эксперт.
Ранее Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев также отметил
, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.
Напомним, что накануне правительством был установлен
порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.