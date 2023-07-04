https://ria.ru/20230704/slovar-1882170572.html

Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно

Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно - РИА Новости, 04.07.2023

Эксперт: должны быть словари, устраняющие споры о том, как правильно

Установление порядка формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик устранит споры о том, как правильно и культурно говорить,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:21

2023-07-04T15:21

2023-07-04T15:21

год педагога и наставника

общество

санкт-петербургский государственный университет

сн_образование

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Установление порядка формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик устранит споры о том, как правильно и культурно говорить, считает директор Научно-исследовательского института проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов."Каждого из нас учили в школе, что в языке есть определенные нормы, соблюдать которые обязательно, чтобы говорить грамотно, культурно и правильно. Примеров, когда закон требует соблюдения норм языка, довольно много. Нормы эти могут быть разными: это нормы правописания, то есть орфографии и пунктуации, правила произношения слов, в том числе расстановки ударений, согласование разных слов по родам или числам и тому подобное. Однако, как это ни удивительно, единого авторитетного источника, по которому можно было бы проверить, правильно ли мы говорим или пишем, нет. Есть много словарей и справочников. Во многом их содержание сходно, но есть и расхождения. Новым постановлением Правительства (а оно подготовлено по поручению Президента) предусмотрено, что для официального использования русского языка должны быть официальные нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут устранять споры о том, как правильно", - отметил эксперт.Ранее Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев также отметил, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.Напомним, что накануне правительством был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербургский государственный университет, сн_образование